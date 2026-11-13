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Автомобил се запали в движение в столичния кв. „Дружба“
  Тема: Трафик

Автомобил се запали в движение в столичния кв. „Дружба“

13 Ноември, 2026 08:47 405 5

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Пожарът е избухнал на кръстовището на булевардите „Димитър Списаревски“ и „Христофор Колумб“. Не се съобщава за пострадали

Автомобил се запали в движение в столичния кв. „Дружба“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил се е запалил в движение на кръстовище в столичния квартал „Дружба“. Инцидентът е станал вечерта на 12 ноември на булевардите „Димитър Списаревски“ и „Христофор Колумб“.

Движението в едната посока временно е било преустановено. Очевидци са подали сигнал на телефон 112, а пожарникари са пристигнали на място и са загасили автомобила.

„Беше си страшничко. Адекватно поведение на очевидец и бързо позвъняване на 112. Пожарникарите на седмата минута бяха на място и загасиха колата“, коментира очевидка.

Във видеозаписа, публикуван от свидетели, се чуват гърмежи. Не е установено дали автомобилът е работел на бензин или газ. Става ясно, че той е бил с двигател с вътрешно горене, а не електрически.

Не се съобщава за пострадали при пожара.

Източници: dnes.dir.bg


София / България
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