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Костадин Костадинов: Ограничават правата на личните асистенти

Костадин Костадинов: Ограничават правата на личните асистенти

13 Ноември, 2026 08:54 542 27

  • лични асистенти-
  • хора с увреждания-
  • костадин костадинов-
  • възраждане

Лидерът на „Възраждане“ посочи промени във възнагражденията, договорите и изискването за разстояние до 40 километра

Костадин Костадинов: Ограничават правата на личните асистенти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващите предлагат нови ограничения за личните асистенти, вместо да подкрепят хората с увреждания и семействата им. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в публикация във Facebook. „Вместо подкрепа за хората, които ежедневно се грижат за свои близки с увреждания, управляващите предлагат нови ограничения“, посочи той.

По думите му предложенията засягат както възнагражденията, така и трудовите и социалните права на личните асистенти.

Промени във възнагражденията и договорите

Костадинов посочи като първи проблем премахването на механизма, чрез който възнагражденията на личните асистенти се актуализират спрямо минималната работна заплата.

Втората му критика е свързана с предлаганата замяна на трудовите договори с нов вид договори. Според него това поставя под въпрос трудовите и социалните права на хората, които работят като лични асистенти.

Ограничение от 40 километра

Сред обсъжданите промени е и изискване адресът на личния асистент да се намира на не повече от 40 километра от адреса на човека с увреждане. Костадинов смята, че подобно ограничение може да затрудни хората, които ежедневно се грижат за свои близки.

Според лидера на „Възраждане“ предложените мерки създават допълнителни препятствия пред семействата, вместо да осигурят необходимата им подкрепа. Той свърза въпроса с условията на труд, заплащането и достъпа до адекватна грижа за хората с увреждания.

Източници: novini.bg


София / България
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