Столичната община призовава за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър

Екипите на Столичната община работят на терен за отстраняване на последствията от силния вятър в София. До момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби. Няма данни за пострадали хора.

На терен работят 8 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и допълнителен дежурен екип. Работата се координира съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета. Падналите дървета по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са отстранени, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.

Към момента градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия. Движението е възстановено във всички засегнати участъци с изключение на трамвайна линия 11 в района на „Овча купел“. Линията се движи по бул. „Цар Борис III“ и обслужва направленията към Княжево и Илиянци.

Заради силния вятър временно се преустановява и движението на автобусите по линиите към Витоша. Движението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичните условия и отпадане на риска за безопасността на пътниците.

Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни и да спазват препоръките за безопасност при силен вятър:

Да избягват престоя и преминаването под дървета, в близост до строителни огради, скелета и нестабилни конструкции.

Собствениците и изпълнителите на строителни обекти да проверят и обезопасят строителните огради и пана, така че да не бъдат съборени от вятъра.

Да приберат от балконите и терасите си незакрепени предмети, саксии и други вещи, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Да не паркират автомобилите си под дървета и в близост до стари и нестабилни сгради.

Да ограничат придвижването на открито, когато това не е наложително.

Да не предприемат посещения в Природен парк „Витоша“ заради силния вятър и риска от падащи дървета и клони, както и временното преустановяване на автобусния транспорт към планината.

При забелязване на паднали дървета, опасни предмети или скъсани кабели да подават сигнали на телефон 112 и да не се опитват да отстраняват опасностите самостоятелно.

Аварийните екипи продължават да следят ситуацията и да реагират на постъпващите сигнали.