Новини
България »
София »
Столичната община призовава за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър

Столичната община призовава за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър

13 Ноември, 2026 09:20 277 9

  • софия-
  • предупреждение-
  • силен вятър-
  • строителство

На терен работят 8 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и допълнителен дежурен екип

Столичната община призовава за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипите на Столичната община работят на терен за отстраняване на последствията от силния вятър в София. До момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби. Няма данни за пострадали хора.

На терен работят 8 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и допълнителен дежурен екип. Работата се координира съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета. Падналите дървета по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са отстранени, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.

Към момента градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия. Движението е възстановено във всички засегнати участъци с изключение на трамвайна линия 11 в района на „Овча купел“. Линията се движи по бул. „Цар Борис III“ и обслужва направленията към Княжево и Илиянци.

Заради силния вятър временно се преустановява и движението на автобусите по линиите към Витоша. Движението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичните условия и отпадане на риска за безопасността на пътниците.

Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни и да спазват препоръките за безопасност при силен вятър:

Да избягват престоя и преминаването под дървета, в близост до строителни огради, скелета и нестабилни конструкции.

Собствениците и изпълнителите на строителни обекти да проверят и обезопасят строителните огради и пана, така че да не бъдат съборени от вятъра.

Да приберат от балконите и терасите си незакрепени предмети, саксии и други вещи, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Да не паркират автомобилите си под дървета и в близост до стари и нестабилни сгради.

Да ограничат придвижването на открито, когато това не е наложително.

Да не предприемат посещения в Природен парк „Витоша“ заради силния вятър и риска от падащи дървета и клони, както и временното преустановяване на автобусния транспорт към планината.

При забелязване на паднали дървета, опасни предмети или скъсани кабели да подават сигнали на телефон 112 и да не се опитват да отстраняват опасностите самостоятелно.

Аварийните екипи продължават да следят ситуацията и да реагират на постъпващите сигнали.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове