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Богдан Богданов е против промените за личните асистенти
  Тема: Икономика

Богдан Богданов е против промените за личните асистенти

13 Ноември, 2026 09:46 123 5

  • богдан богданов-
  • лични асистенти-
  • закон за личната помощ-
  • бюджет 2027

Депутатът настоява за проверки на ТЕЛК решенията и фиктивните асистенти, но не и за ограничения за хората, които се грижат за близките си

Богдан Богданов е против промените за личните асистенти - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Богдан Богданов се обяви срещу предложените промени в Закона за личната помощ. В предаването „Денят започва“ по БНТ той заяви, че хората, които се грижат за свои близки на легло, не трябва да бъдат ограничавани, ако искат да работят и на друго място.

„До там ли опряхме ние – държавата да гони хората, които се грижат за близките си на легло?“, попита Богданов. По думите му не е приемливо в момент, когато системата има множество проблеми, тези хора да бъдат подлагани на натиск.

Призив за проверки, а не за ограничения

Богданов настоя предложенията да не бъдат приемани в този вид и призова за щателни проверки на решенията на ТЕЛК и на личните асистенти. Според него контролът трябва да установи случаите, при които чрез фиктивни решения или фиктивни асистенти се източват публични средства.

„Тези, които издават фиктивни ТЕЛК решения, трябва да понесат отговорност, за да може средствата да стигат до най-нуждаещите се“, заяви депутатът. Той подчерта, че хората, които реално се грижат за свои близки, не трябва да бъдат тормозени, а възнагражденията им трябва да се увеличават пропорционално.

Предложенията за промени в Закона за личната помощ предизвикаха реакции от опозиционни партии и организации. Нова телевизия съобщи, че сред обсъжданите текстове са нов начин за наемане на личните асистенти и замразяване на възнагражденията им. От „Прогресивна България“ заявиха, че социалните придобивки ще бъдат запазени и че майките на деца с увреждания ще могат да останат техни асистенти, като същевременно работят допълнително.

Критики към Бюджет 2027

Богданов коментира и проекта за Бюджет 2027. Според него основният проблем е в предпоставките, върху които е изготвен план-сметката – очакванията за икономически растеж, по-високи приходи и нови инвестиции от бизнеса за 3 млрд. евро.

Депутатът заяви, че в бюджета са заложени 800 млн. евро приходи от данък върху свръхпечалбата, докато според него и според Фискалния съвет реалистичната сума може да бъде най-много около 200 млн. евро. Богданов предупреди, че част от компаниите могат да насочат печалбите си към инвестиции, резерви и текущи разходи, вместо цялата сума да бъде обложена.

Той призова управляващите да се вслушат в икономистите и външните оценки при обсъждането на бюджета.

Източници: novini.bg, nova.bg, bnrnews.bg


София / България
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