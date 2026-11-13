Бойко Борисов разкри: Някой от олигарсите около Румен Радев се е огледал в имотите на веригите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че зад натиска срещу големите търговски вериги може да стоят интереси към техните имоти. Той коментира изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България“, което определи като недопустимо.

„Някой се е огледал в имотите на веригите“, каза Борисов. По думите му най-привлекателните имоти в големите градове са свързани именно с търговските вериги и е възможно според него да се прави опит те да бъдат изтласкани от пазара.

Борисов заяви, че авторът на изказването трябва да бъде освободен от длъжност. Той допълни, че подобни думи са нанесли сериозен удар върху репутацията на „Кауфланд“, като каза, че компанията е била „занулена“ с изказването.

Лидерът на ГЕРБ свърза случващото се с възможно връщане към модел на държавна търговия. В изказването си той направи препратка към „Наркоп“, „Кореком“ и „Хоремаг“ и заяви, че според него страната се връща към време, в което гражданите са имали ограничен избор, докато управляващите са разполагали с по-скъпи стоки и автомобили.

Борисов коментира и разминаване около позицията на България по френска инициатива за ключови принципи на европейската сигурност. Той посочи, че в германски медии е била публикувана информация, че България не е подписала декларацията, докато от Елисейския дворец е излязло съобщение, че страната я е подкрепила.

„Аз не разбрах“, каза Борисов по повод различаващите се сведения. Той отправи критика и към разходите около участието на българската делегация в срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

Източници: novini.bg