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МС: България подкрепи с резерви френска инициатива за сигурността
  Тема: Украйна

МС: България подкрепи с резерви френска инициатива за сигурността

13 Ноември, 2026 10:12, обновена 13 Ноември, 2026 10:13 399 29

  • европейска сигурност-
  • украйна-
  • румен радев-
  • европейска политическа общност-
  • черноморски регион

Правителството настоява европейските послания да отчитат развитието на преговорите за мир в Украйна. Документът е подкрепен от около 40 държави

МС: България подкрепи с резерви френска инициатива за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин. Документът е подкрепен от около 40 държави, сред които всички държави членки на Европейския съюз, съобщи правителствената пресслужба.

Инициативата се основава на Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Според правителствената позиция отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България.

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„Инициативата изрично зачита националните политики за сигурност и отбрана на всяка държава.“

Документът предвижда съвместно изграждане на способности и общи действия срещу широк кръг заплахи. Сред тях са хибридните атаки, тероризмът, организираната престъпност, производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция.

Резервите са свързани с преговорите за Украйна

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна чрез преговори. Новият кръг разговори в Абу Даби, провеждани с посредничеството на САЩ, е определен от правителството като важна стъпка в тази посока.

Заради развитието на преговорния процес премиерът Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията. Искането е политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на разговорите, така че да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.

Българската позиция е, че европейските документи трябва да отразяват динамиката на процесите и очакванията от преговорите за прекратяване на войната.

Акцент върху Черноморския регион

В рамките на посочените принципи България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура от хибридни заплахи.

Инициативата се вписва в установените формати на Европейския съюз и НАТО, но обединява около общи принципи и държави извън тези организации.

Източници: novini.bg


София / България
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