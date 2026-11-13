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Бедствено положение във Враца заради вятър над 110 км/ч
  Тема: Трафик

Бедствено положение във Враца заради вятър над 110 км/ч

13 Ноември, 2026 10:54 345 1

  • бедствено положение-
  • силен вятър-
  • враца-
  • прекъснато електрозахранване

Паднали дървета и откъснати ламарини създават опасност в града и околните населени места

Бедствено положение във Враца заради вятър над 110 км/ч - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бедствено положение е обявено на територията на Враца заради ураганния вятър, който духа в града от няколко часа. По данни на Община Враца поривите надхвърлят 110 км/ч.

Силният вятър е повалил дървета и клони, откъснал е ламарини и е разместил различни предмети, които създават опасност за хората. Екипи извършват обходи, разчистват засегнатите участъци и ги обезопасяват.

„Призоваваме жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават“, посочват от Община Враца.

От общината призовават гражданите да приберат предметите от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра и да застрашат преминаващите.

Заради силните пориви е прекъснато електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“. Екипите продължават работа по разчистването и обезопасяването на местата, засегнати от бурята.

Източници: bntnews.bg


Враца / България
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