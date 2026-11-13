Бедствено положение във Враца заради вятър над 110 км/ч

Бедствено положение е обявено на територията на Враца заради ураганния вятър, който духа в града от няколко часа. По данни на Община Враца поривите надхвърлят 110 км/ч.

Силният вятър е повалил дървета и клони, откъснал е ламарини и е разместил различни предмети, които създават опасност за хората. Екипи извършват обходи, разчистват засегнатите участъци и ги обезопасяват.

„Призоваваме жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават“, посочват от Община Враца.

От общината призовават гражданите да приберат предметите от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра и да застрашат преминаващите.

Заради силните пориви е прекъснато електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“. Екипите продължават работа по разчистването и обезопасяването на местата, засегнати от бурята.

Източници: bntnews.bg