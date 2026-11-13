Гори ремарке на тир на Е79 между Враца и Монтана

Ремарке на тир се е възпламенило на път Е79 при разклона за Вършец между Враца и Монтана. Влекачът е спрян в крайпътна отбивка и е разкачен от ремаркето, съобщи Българската национална телевизия.

Част от горящото ремарке е останала на пътното платно в посока Монтана. Това затруднява движението и създава риск от опасно заобикаляне на превозните средства в засегнатата лента.

Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в района на инцидента. Към момента няма съобщени данни за пострадали хора, за причината за пожара или за срока, в който движението ще бъде възстановено без ограничения.

Източници: bntnews.bg