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Гори ремарке на тир на Е79 между Враца и Монтана
  Тема: Трафик

Гори ремарке на тир на Е79 между Враца и Монтана

13 Ноември, 2026 11:04 376 5

  • пожар-
  • тир-
  • е79-
  • вършец-
  • трафик

Влекачът е разкачен и спрян в крайпътна отбивка, но част от ремаркето е останала на платното към Монтана

Гори ремарке на тир на Е79 между Враца и Монтана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ремарке на тир се е възпламенило на път Е79 при разклона за Вършец между Враца и Монтана. Влекачът е спрян в крайпътна отбивка и е разкачен от ремаркето, съобщи Българската национална телевизия.

Част от горящото ремарке е останала на пътното платно в посока Монтана. Това затруднява движението и създава риск от опасно заобикаляне на превозните средства в засегнатата лента.

Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в района на инцидента. Към момента няма съобщени данни за пострадали хора, за причината за пожара или за срока, в който движението ще бъде възстановено без ограничения.

Източници: bntnews.bg


Монтана / България
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