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И на второ четене: Парламентът забрани отглеждането на животни за ценни кожи

И на второ четене: Парламентът забрани отглеждането на животни за ценни кожи

13 Ноември, 2026 11:38 115 7

  • ценни кожи-
  • животни-
  • народно събрание-
  • антон кутев-
  • глоби

Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност бяха приети окончателно с пълно единодушие. Предвидени са глоби до 6000 евро, а за фирми – до 10 000 евро

И на второ четене: Парламентът забрани отглеждането на животни за ценни кожи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие окончателно пълна забрана за отглеждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност са гласувани с пълно единодушие.

При първо нарушение глобата може да достигне 1500 евро, а при повторно – 6000 евро. За еднолични търговци и юридически лица санкцията може да бъде до 10 000 евро.

Край на производствата за ценни кожи

Вносителят на законопроекта Антон Кутев от „Прогресивна България“ заяви от парламентарната трибуна, че решението слага край на продължил с години процес.

„Това е краят на един дълъг процес, довел до затварянето на подобни производства у нас“, заяви Антон Кутев.

По думите му в България вече няма действащи индустрии, които да произвеждат ценни кожи. Според Кутев целта на закона е не само забраната да бъде въведена окончателно в законодателството, но и да се предотврати преместването на производства от други европейски държави на българска територия.

Мотивите са свързани с животните и хигиената

Вносителят посочи като мотиви за промените хуманното отношение към животните и хигиенните проблеми, които подобни производства могат да създават.

„Тук става дума и за хуманно отношение към животните. Става дума и за чисто хигиенни проблеми, които това предизвиква“, каза Кутев.

Той благодари за подкрепата на неправителствените организации, участвали в продължилия процес по приемането на забраната.

С окончателното гласуване отглеждането и умъртвяването на животни за добив на ценни кожи вече са изрично забранени със закон, а нарушаването на забраната подлежи на финансови санкции.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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