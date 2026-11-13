Предупреждение за смущения на електрозахранването в част от общините Драгоман, Костинброд, Сливница, Годеч, Божурище и Своге

Ремонт на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в част от общините Драгоман, Костинброд, Сливница, Годеч, Божурище и Своге

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че ще извърши ремонтни дейности в своята подстанция „Алдомировци“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в части от общините Драгоман, Костинброд, Сливница, Годеч, Божурище и Своге, Софийска област.

Поради дейностите по реконструкцията в съоръжението на ЕСО, на 18 и 19 ноември 2026 г. в интервала от 08:00 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в следните населени места:

на територията на община Драгоман: с. Беренде извор, с. Беренде, с. Василовци, с. Вишан, с. Владиславци, с. Габер, с. Големо Малово, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Долна Невля, с. Долно ново село, с. Драгоил, с. Калотина, с. Камбелевци, с. Круша, с. Летница, с. Липинци, с. Мало Малово, с. Начево, с. Несла, с. Ново бърдо, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Табан, с. Цацаровци, с. Цръклевци, с. Чеканец, с. Чепърлинци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Яблотина и гр. Драгоман;

на територията на община Костинброд: с. Бучин проход, с. Опицвет, с. Петърч и части от гр. Костинброд;

на територията на община Сливница: с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита и гр. Сливница;

на територията на община Годеч: с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Връбница, с. Голеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума и гр. Годеч;

на територията на община Божурище: с. Хераково и с. Храбърско;

на територията на община Своге: с. Манастирище.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.