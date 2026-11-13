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НС одобри на първо четене промени във Фискалния съвет
  Тема: Икономика

НС одобри на първо четене промени във Фискалния съвет

13 Ноември, 2026 12:07 92 2

  • фискален съвет-
  • народно събрание-
  • фискална политика-
  • еврозона-
  • бюджет

Промените разширяват функциите на съвета, но отменят автоматичните корективни механизми на национално ниво. От „Демократична България“ предупредиха за риск за финансовата стабилност

НС одобри на първо четене промени във Фискалния съвет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен с гласовете на „Прогресивна България“.

Измененията транспонират европейска директива за дейността на фискалните съвети и са свързани с членството на България в еврозоната и прилагането на новата европейска фискална рамка. Законопроектът е внесен в парламента на 26 октомври 2026 г.

Нови функции за Фискалния съвет

С промените Фискалният съвет ще трябва да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите. Това трябва да става в срок до пет работни дни от предоставянето на прогнозите.

Разширяват се и аналитичните функции на съвета. Неговите оценки и становища няма да са задължителни, но ако Министерският съвет не ги приеме, ще трябва да изложи писмени мотиви.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев защити предложението за отмяна на автоматичните корективни механизми на национално ниво. По думите му запазването им би довело до паралелно прилагане на два различни режима, които при определени обстоятелства могат да дават разнопосочни сигнали за необходимата фискална корекция.

„Отмяната... не означава отслабване на фискалната дисциплина“, заяви Методи Методиев.

Той посочи, че европейската рамка запазва задълженията за коригиране на прекомерния дефицит и предвижда допълнителни механизми за наблюдение, превенция и контрол при отклонения от фискалните правила.

Спор за националните корективи

От „Демократична България“ възразиха срещу отпадането на националните корективи за дефицита. Според депутатите това създава риск за финансовата стабилност на държавата.

Мартин Димитров заяви, че при отмяната на механизмите се премахват и допълнителни гаранции за балансиран бюджет.

„Целта трябва да бъде балансиран бюджет и затова трябват национални корективни механизми“, каза Мартин Димитров.

След гласуването на първо четене законопроектът предстои да бъде разгледан и на второ четене. До окончателното му приемане текстовете могат да бъдат променяни.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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