Бюджетът за отбрана през 2027 г. ще е 3,151 млрд. евро

Бюджетът за отбрана през 2027 г. ще бъде 2,23% от брутния вътрешен продукт, а за Министерството на отбраната са планирани 3,151 млрд. евро. Това е ръст от 17% спрямо 2026 г., съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на финансовата рамка.

Най-същественото увеличение е при капиталовите разходи. Те нарастват от 868 млн. евро през 2026 г. до над 1,223 млрд. евро през 2027 г., което представлява ръст от близо 40%.

Повече средства за техника и по-малък дял за персонал

Капиталовите разходи ще заемат 40,96% от бюджета на Министерството на отбраната. За издръжка са предвидени 14,49%, а за персонал – 44,54%. За сравнение, през 2026 г. разходите за персонал са представлявали 51,65% от средствата на ведомството.

Разходите за личен състав се увеличават с 4 млн. евро. Средствата са предназначени за компенсиране на ръста на минималната работна заплата.

В централния бюджет са заложени и 27,5 млн. евро за назначаване на нови военнослужещи. Парите са предназначени основно за войнишки състав, който да попълни некомплекта в Българската армия. По думите на Стоянов недостигът на военнослужещи е повече от 20%.

До септември от структурите на Министерството на отбраната са освободени над 400 души, придобили право на пенсия. Предвидените за тях средства ще постъпят обратно в бюджета на ведомството и ще бъдат използвани за допълнително назначаване на военнослужещи.

Продължава модернизацията на армията

Капиталовата програма включва продължаване на договорите за доставка на нови изтребители F-16, многофункционални модулни кораби, бойни машини Stryker и брегови противокорабни ракетни комплекси. Предвидени са и средства за поддръжка на вертолетите Cougar и Panther.

Сред новите проекти са придобиването на 3D радари, зенитно-ракетни комплекси и 155-милиметрови гаубици по механизма SAFE. Общо девет проекта са включени в инструмента. Един от тях – за придобиване на 3D радари – вече е приключил, а до края на годината се очаква да завърши проектът за пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T.

По SAFE се подготвя и договор за 155-милиметрови боеприпаси, за който са предвидени 246,7 млн. евро. Планирано е още България да се включи в договор за системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати – до 10 мобилни и до 10 контейнерни системи.

Извън SAFE е предвидена модернизацията на самолетите C-27J Spartan, придобити през 2008 г. По думите на Стоянов част от авиониката вече излиза от употреба и не се произвежда. Авансовото плащане по договора се очаква да започне през 2027 г.

„Няма как да продължим да изпълняваме функционалните си задължения, включително задълженията си към структурите на НАТО, без самолетите МиГ-29“, заяви Димитър Стоянов.

През 2027 г. се очакват доставките на самолетите F-16 и системите Viper Shield, които трябва да застъпят на бойно дежурство. В бюджета са заложени също средства за стрелково оръжие за Сухопътните войски, до шест специализирани самолета за гасене на пожари и различни видове дронове за разузнаване, целеуказване и кинетично въздействие.

Нови инвестиции и инфраструктура

За първи път са отделени 5 млн. евро за научноизследователска и развойна дейност, нови разработки и внедряване на иновации в Българската армия.

Предвижда се и развитие на транспортните способности чрез придобиване на до 1040 камиона, от които 700 на първия етап. Планирани са проекти и строителство на над 150 обекта в 20 различни формирования.

Сред инфраструктурните приоритети е ремонтът на Военноморска база – Варна, който трябва да бъде изпълнен през следващата година. Цената на проекта е намалена с 19 млн. евро спрямо първоначално заявената.

Източници: nova.bg