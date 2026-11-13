КЗП глоби с 30 000 евро верига за опасна детска площадка

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи имуществена санкция от 30 000 евро на търговска верига заради опасна детска площадка в неин магазин във Варна. Решението е взето след падане на 4-годишно дете от съоръжението на 6 октомври 2026 г. Площадката е затворена, а наказателното постановление подлежи на обжалване.

Родителите са подали сигнал до КЗП на 12 октомври. При проверката, извършена на следващия ден, инспекторите са установили, че площадката е вертикална конструкция от затворен тип на три нива. Тя разполага с въжени препятствия, въжена стълба, тунелна пързалка, отвори за провиране и платформи за игра.

Повреда, отбелязана още през февруари

В представените доклади от контролни органи са описани стърчащи метални нишки от увредени въжета и липсваща част от мекия материал от вътрешната страна на десния вход. Според КЗП именно повредата е довела до образуването на необезопасен отвор, през който е паднало детето.

„Съоръжението е предназначено за деца, които са особено уязвима категория потребители“, посочва КЗП в мотивите за санкцията.

Несъответствията са били установени и в доклад за безопасност от годишната инспекция на площадките за игра през февруари 2026 г. В документа е била вписана липсващата част от мекия материал на десния вход, но повредата не е била отстранена преди инцидента през октомври.

Установен е и предходен инцидент

Проверката е установила, че през януари 2026 г. на същата площадка е пострадало и друго дете, което също е паднало от необезопасеното съоръжение. За този случай родителите не са подали сигнал до КЗП.

Комисията е приела, че използването на триетажното съоръжение при установените повреди създава вероятност от значителна и трудно поправима или непоправима вреда. Поради това е забранено предоставянето му на пазара.

Със заповед от 15 октомври 2026 г. е забранен достъпът до площадката в магазина. Съоръжението е физически ограничено, а забраната е обозначена на място. Наложената глоба е максималната имуществена санкция, посочена в решението на КЗП.

Източници: bntnews.bg, trud.bg