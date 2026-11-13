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Даниел Митов: Таблата за АМ „Тракия“ са доставени, но не са поставени
  Тема: Войната на пътя

Даниел Митов: Таблата за АМ „Тракия“ са доставени, но не са поставени

13 Ноември, 2026 12:10 198 5

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Депутатът от ГЕРБ-СДС заяви, че е подписал поръчката през 2025 г. По думите му при опасни ситуации трябва да се използват и други средства за сигнализация

Даниел Митов: Таблата за АМ „Тракия“ са доставени, но не са поставени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че светлинните табла, предназначени за автомагистрала „Тракия“, са доставени, но не са поставени. Той коментира темата във връзка с тежката верижна катастрофа на магистралата.

„Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла. Те са доставени, но не са поставени“, каза Митов, цитиран от Българската национална телевизия. Изявлението му се отнася до поръчка, подписана през 2025 г., когато той е бил министър на вътрешните работи.

Митов посочи мерки при опасни ситуации

По думите на депутата при възникване на опасност на пътя се поставят полицейски автомобили със светлинна сигнализация и бализи. Той заяви още, че статистиката за 2025 г. показва най-ниския брой жертви на пътя.

„Статистиката за миналата година показва най-ниския брой жертви на пътя. В такива ситуации, когато има опасност, се слагат полицейски автомобили със светлинна сигнализация, поставят се бализи“, заяви Даниел Митов.

В края на изказването си той призова управляващите да не обясняват проблемите единствено с наследството от предишното управление. В материала на БНТ не са посочени стойността на поръчката, причините за непоставянето на таблата или срок за тяхното монтиране.

Източници: bntnews.bg


България
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