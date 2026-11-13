Ивайло Мирчев: Румен Радев се страхува от Русия

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че премиерът Румен Радев се страхува от Русия. Коментарът му е по повод позицията на България по декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

Каква е позицията на правителството

„Радев очевидно се страхува от Русия. Очевидно е много трудно да се приеме, че е възможно страните – тези 39 държави, които са подписали декларацията в Дъблин – да имат териториален суверенитет и всяка от тях да може да решава в какви съюзи да участва и в какви – не. И това е поредната хибридна позиция на България – хем сме се присъединили, хем не сме се присъединили“, заяви Ивайло Мирчев.

Декларацията е предложена от Франция и е подписана от 39 държави. Срещата в Дъблин събра представители на общо 47 държави от Европейската политическа общност.

Още новини от Украйна

Премиерът Румен Радев заяви, че България е подкрепила документа, но е изразила резерви към преамбюла. По думите му страната подкрепя работната част, която съдържа принципи за общи действия срещу организираната престъпност, тероризма, хибридните атаки, наркотрафика и нелегалната имиграция.

Радев посочи, че резервите са свързани с формулировките за започналите преговори и възможностите за мирно решение на войната в Украйна. Той заяви, че България настоява европейските документи да отчитат развитието на дипломатическите процеси и да не стесняват възможностите за диалог.

Коментарът за търговските вериги

В изказването си Мирчев коментира и спора около търговските вериги и българските производители. Той заяви, че представителите на „Кауфланд“ нямат право да се държат арогантно с българските граждани и потребители, както и да прилагат нелоялни търговски практики спрямо производителите.

В същото време съпредседателят на „Демократична България“ посочи, че правителството трябва да защитава потребителите, без да създава условия за оттегляне на чуждите инвеститори.

Източници: bntnews.bg