Новини
България »
София »
ГЕРБ-СДС обвини Румен Радев в „неясна“ външна политика
  Тема: Украйна

ГЕРБ-СДС обвини Румен Радев в „неясна“ външна политика

13 Ноември, 2026 13:44 205 22

  • герб-сдс-
  • даниел митов-
  • румен радев-
  • декларация за сигурността-
  • външна политика

Даниел Митов заяви, че премиерът говори не на българските граждани, а на „господарите си в Кремъл“. Поводът е позицията на България по декларацията за европейската сигурност

ГЕРБ-СДС обвини Румен Радев в „неясна“ външна политика - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС определи българската външна политика като неясна и заяви, че тя изолира страната във външните отношения. Коментарът му е по повод позицията на България по декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, обсъждана на срещата в Дъблин.

„Очевидно Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл. Българската външна политика е неясна и изолира България във външните отношения“, заяви Митов от ГЕРБ-СДС.

Още новини от Украйна

Разминаване около декларацията от Дъблин

По темата се оформи разминаване между публичните оценки за участието на България. ДПА съобщи, че страната е единствената държава от Европейския съюз, която не е подписала декларацията, приета от 39 държави по инициатива на Франция. В документа са заложени принципи за европейската сигурност, противодействие на хибридни атаки и защита на демократичните институции.

Премиерът Румен Радев заяви, че България е подкрепила декларацията, но е изразила резерви към преамбюла. По думите му страната подкрепя работната част на документа, включително общите усилия срещу организираната престъпност, тероризма, хибридните атаки, производството и разпространението на наркотици и нелегалната имиграция.

Министерският съвет също посочи, че България подкрепя френската инициатива с писмени резерви. Според правителството те са свързани с формулировките в преамбюла и с необходимостта общите европейски документи да отчитат започналите преговори за мир в Украйна.

Спор за ролята на опозицията

Митов коментира и изявление на Ангелов, че опозицията е с „отпаднала необходимост“. Той припомни, че България е имала период без опозиция преди 1989 г.

„Демокрацията се гради на базата на работата на управляващите и на опозицията“, заяви Даниел Митов.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове