ГЕРБ-СДС обвини Румен Радев в „неясна“ външна политика

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС определи българската външна политика като неясна и заяви, че тя изолира страната във външните отношения. Коментарът му е по повод позицията на България по декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, обсъждана на срещата в Дъблин.

„Очевидно Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл. Българската външна политика е неясна и изолира България във външните отношения“, заяви Митов от ГЕРБ-СДС.

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Разминаване около декларацията от Дъблин

По темата се оформи разминаване между публичните оценки за участието на България. ДПА съобщи, че страната е единствената държава от Европейския съюз, която не е подписала декларацията, приета от 39 държави по инициатива на Франция. В документа са заложени принципи за европейската сигурност, противодействие на хибридни атаки и защита на демократичните институции.

Премиерът Румен Радев заяви, че България е подкрепила декларацията, но е изразила резерви към преамбюла. По думите му страната подкрепя работната част на документа, включително общите усилия срещу организираната престъпност, тероризма, хибридните атаки, производството и разпространението на наркотици и нелегалната имиграция.

Министерският съвет също посочи, че България подкрепя френската инициатива с писмени резерви. Според правителството те са свързани с формулировките в преамбюла и с необходимостта общите европейски документи да отчитат започналите преговори за мир в Украйна.

Спор за ролята на опозицията

Митов коментира и изявление на Ангелов, че опозицията е с „отпаднала необходимост“. Той припомни, че България е имала период без опозиция преди 1989 г.

„Демокрацията се гради на базата на работата на управляващите и на опозицията“, заяви Даниел Митов.

Източници: bntnews.bg