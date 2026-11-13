Пожар обхвана вила край язовир във Врачанско

Пожар е избухнал във вила край язовир „Върбешница“ до село Върбешница, община Мездра. Силният вятър разпалва пламъците и създава опасност огънят да се прехвърли към съседни имоти във вилната зона.

Сигналът е подаден на телефон 112 от съсед, който забелязал пожара. По информация на BulNews, цитирана от БЛИЦ, на място е пристигнал противопожарен екип, но към публикуването на информацията огънят продължава да се разраства.

Очевидци твърдят, че преди избухването на пожара в района е имало няколко прекъсвания на електрозахранването. Малко преди сградата да бъде обхваната от пламъци, от нея се чуло силно пукане. Причината за инцидента все още не е установена официално, както и не е потвърдено дали проблемите с електрозахранването имат връзка с пожара.

Според информацията на БЛИЦ във вилата не е имало хора по време на инцидента. Данни за пострадали не са съобщени.

Ураганен вятър усложнява обстановката

Пожарът избухва на фона на опасна метеорологична обстановка във Врачанско. Във Враца е обявено бедствено положение заради пориви на вятъра над 110 км/ч. Силната стихия е съборила дървета и клони, откъснала е ламарини и е причинила прекъсвания на електрозахранването в няколко населени места.

„Не излизайте от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават“, призова Община Враца.

Работата на огнеборците край Върбешница продължава. Допълнителни подробности за размера на щетите и причината за пожара се очакват след приключване на гасителните действия и огледа на място.

Източници: blitz.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg