Майка на дете с увреждания: Румен Радев ни предаде

Майки на деца с увреждания влязоха в Народното събрание за среща с депутати заради подготвени промени в Закона за личната помощ. Родителите са категорично против идеята да бъде променен статутът им и настояват да запазят правото си на 8-часов трудов договор като лични асистенти на своите деца.

Според тях трудовият договор е необходим, за да бъдат защитени осигурителните им права при заболяване или друга причина, която временно им попречи да полагат грижи. Майка на дете с увреждания заяви пред бТВ:

„Не може господин Радев да ни предаде така. Ние си гледаме децата. Искаме 8 часа трудов договор.“

Спорът е за статута и възнагражденията

Предлаганите промени предвиждат нов механизъм, по който да се определят месечните възнаграждения на личните асистенти. Именно това породи опасения сред родителите, че могат да загубят част от правата си и доходите си.

Социалният министър Наталия Ефремова увери, че няма да бъде допуснато намаляване на възнагражденията. По думите ѝ размерът ще се определя чрез специално разработен механизъм.

Родителите обаче настояват промените да бъдат оттеглени или преработени така, че да не се заменя трудовият договор с нова форма на правоотношение. За тях грижата за дете с увреждане е постоянна работа, която не може да бъде поставена в зависимост от възможността майката да започне допълнителна заетост.

Радев обеща разговори с родителите

Премиерът Румен Радев коментира темата от Дъблин. Той заяви, че ще бъдат предложени механизми, които да дадат на майките на деца с увреждания по-голяма свобода при избора как да уреждат трудовите си отношения.

Радев посочи още, че родителите на деца с увреждания и личните асистенти на възрастни хора ще могат да разговарят лично с ресорните министри за подготвените промени.

Законопроектът продължава да предизвиква политически и обществени реакции. До момента промените не са влезли в сила, а спорът между родителите и управляващите остава съсредоточен върху трудовия договор, осигурителните права и начина, по който ще се изчисляват възнагражденията.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg