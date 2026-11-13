Столичната община заведе дело за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър

Столичната община заведе дело в Софийския градски съд с искане да бъде призната за собственик на къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина, както и да получи владението върху двата имота. Исковата молба обединява шест иска, с които общината оспорва правните основания за включването на имотите в капитала на търговски дружества.

„Тези места са част от паметта на София. Поколения софиянци са плували в къпалня „Мария Луиза“, посещавали са представления в Летния театър. Днес те са недостъпни за хората. Няма да се примирим с това емблематични обществени пространства да остават затворени и занемарени“, заяви кметът Васил Терзиев.

Възбрани защитават имотите до края на спора

Преди завеждането на основното дело Столичната община е поискала обезпечителна мярка. С определение от 19 октомври 2026 г. Софийският градски съд е допуснал налагането на възбрани върху къпалнята и Летния театър.

Мярката цели да предотврати разпоредителни сделки и учредяване на нови права на трети лица, които биха могли да затруднят евентуалното връщане на имотите на общината. Заместник-кметът по правните въпроси Стефан Дъров посочи, че съдебният спор може да продължи седем-осем години. Затова, по думите му, е било важно двата имота да бъдат защитени още преди началото на основното дело.

Спорът започва с апортирането на имотите

Общината настоява съдът да признае собствеността ѝ върху къпалнята, прилежащия терен, сградите и съоръженията, както и върху Летния театър и неговия терен.

Казусът датира от края на 90-те години и началото на 2000-те. Тогава имотите са включени в капитала на „Софийски имоти“, а по-късно са апортирани в „Парк Мария Луиза“ АД. В дружеството частен акционер притежава мажоритарния дял, докато общинското „Софийски имоти“ има миноритарно участие.

С делото общината поставя под въпрос именно правните основания, по които двата обекта са преминали в капитала на търговските дружества. Изходът от спора ще определи кой има право на собственост и владение върху къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър.

Източници: bntnews.bg