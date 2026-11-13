Новини
България »
София »
Столичната община заведе дело за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър
  Тема: Недвижими имоти

Столичната община заведе дело за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър

13 Ноември, 2026 14:05 130 2

  • столична община-
  • къпалня мария луиза-
  • летен театър-
  • борисовата градина-
  • васил терзиев

Исковата молба обединява шест иска за собствеността върху къпалнята и Летния театър в Борисовата градина. Съдът вече е допуснал възбрани върху двата имота

Столичната община заведе дело за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община заведе дело в Софийския градски съд с искане да бъде призната за собственик на къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина, както и да получи владението върху двата имота. Исковата молба обединява шест иска, с които общината оспорва правните основания за включването на имотите в капитала на търговски дружества.

„Тези места са част от паметта на София. Поколения софиянци са плували в къпалня „Мария Луиза“, посещавали са представления в Летния театър. Днес те са недостъпни за хората. Няма да се примирим с това емблематични обществени пространства да остават затворени и занемарени“, заяви кметът Васил Терзиев.

Възбрани защитават имотите до края на спора

Преди завеждането на основното дело Столичната община е поискала обезпечителна мярка. С определение от 19 октомври 2026 г. Софийският градски съд е допуснал налагането на възбрани върху къпалнята и Летния театър.

Мярката цели да предотврати разпоредителни сделки и учредяване на нови права на трети лица, които биха могли да затруднят евентуалното връщане на имотите на общината. Заместник-кметът по правните въпроси Стефан Дъров посочи, че съдебният спор може да продължи седем-осем години. Затова, по думите му, е било важно двата имота да бъдат защитени още преди началото на основното дело.

Спорът започва с апортирането на имотите

Общината настоява съдът да признае собствеността ѝ върху къпалнята, прилежащия терен, сградите и съоръженията, както и върху Летния театър и неговия терен.

Казусът датира от края на 90-те години и началото на 2000-те. Тогава имотите са включени в капитала на „Софийски имоти“, а по-късно са апортирани в „Парк Мария Луиза“ АД. В дружеството частен акционер притежава мажоритарния дял, докато общинското „Софийски имоти“ има миноритарно участие.

С делото общината поставя под въпрос именно правните основания, по които двата обекта са преминали в капитала на търговските дружества. Изходът от спора ще определи кой има право на собственост и владение върху къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове