Петър Петров: Скандални данни за “Топлофикация София” : 81% от инвестиционната програма остава неизпълнена

Нито едно от задължителните предписания, дадени на „Топлофикация София“ през юни, не е изпълнено. Това стана ясно от отговора на министъра на енергетиката на въпрос на народния представител от „Възраждане“ Петър Петров по време на парламентарния контрол.

Предписанията са били насочени към отстраняване на течове и пробиви, ограничаване на корозията и подобряване на техническата готовност на топлопреносната мрежа. След множеството аварии министерството е извършило нова проверка, а на 11 ноември е връчен констативен протокол, потвърждаващ неизпълнението.

Данните, изнесени от министъра, показват сериозен мащаб на проблема:

• Едва 19% от инвестиционната програма и 31% от ремонтната програма са изпълнени към септември.

• 286 абонатни станции са били спрени заради аварии, а още 400 аварийни ситуации са били под наблюдение към 4 ноември.

• През 2026 г. на дружеството са наложени санкции от 7158 евро за нарушение, свързано с качеството на мрежовата вода, и 10 225 евро за прекъсване на топлоснабдяването в „Дружба 2“ след началото на отоплителния сезон. Втората санкция се обжалва.

„Софиянци продължават да плащат цената за лошото управление на дружеството. Не може да има задължителни предписания, които не се изпълняват, а гражданите да остават без отопление и топла вода. Настоявам за реални санкции и последващ контрол, а не само за констатации на хартия“, заяви Петър Петров.

Народният представител постави и въпроса защо дружеството тепърва трябва да въвежда методика за отчитане на добавената вода в топлопреносната мрежа. Той настоя министерството да продължи проверките и да сезира КЕВР за установените нарушения.

Петров обърна внимание и на липсата на реакция от страна на Столичната община и Столичния общински съвет, въпреки двете покани на министерството за среща относно проблемите на дружеството.

От „Възраждане“ настояват за поемане на отговорност и конкретни действия, така че столичани да получават надеждно топлоснабдяване.