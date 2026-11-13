ИПБ: „Автомагистрали“ са като черна каса за властта. Спорни поръчки за мантинели за 90 млн. евро

Институтът за пътна безопасност сигнализира за три процедури на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД за доставка на мантинели с обща прогнозна стойност близо 90 млн. евро. От организацията твърдят, че начинът на възлагане създава риск дружеството да бъде използвано като посредник за насочване на публичен ресурс към частни компании.

„Така „Автомагистрали“ ЕАД рискува да се превърне в поредното корупционно Елдорадо в пътния сектор“, заявяват от ИПБ.

Оферти по 51 позиции за шест дни

Процедурата за Северозападния и Югозападния район е публикувана на 5 ноември 2026 г. в 09:20 часа, а срокът за подаване на оферти е изтекъл на 11 ноември в 16:00 часа. Прогнозната стойност надхвърля 32 млн. евро, а участниците е трябвало да подготвят предложения по 51 позиции в рамките на шест календарни дни.

Според ИПБ в ценовата таблица за всяка позиция е посочено количество „1“, без да са описани ясни прогнозни количества и реални обеми на доставките. От организацията смятат, че това поставя въпроси за формирането на прогнозните стойности и за възможността да се сравняват конкурентни цени.

Въпросът за прилагането на ЗОП

ИПБ обръща внимание, че процедурите са публикувани в раздел „Поръчки по вътрешни правила“, а не по реда на Закона за обществените поръчки. Това е съществен въпрос, тъй като становище на Агенцията по обществени поръчки от 4 август 2023 г. определя „Автомагистрали“ ЕАД като публичноправна организация и публичен възложител по ЗОП.

В одитен доклад на Сметната палата е посочено, че след становището на АОП министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Заповед № РД-02-14-862. С нея дружеството е задължено да прилага ЗОП за цялата си дейност - доставки, строителство и услуги, включително при дейности, свързани с инхаус възлагане.

Институтът настоява да бъде изяснено дали заповедта продължава да действа и, ако е отменена или изменена, с кой акт е станало това и на какво правно основание.

Не е посочено кой ще монтира мантинелите

По данни, цитирани от ИПБ, процедурите обхващат продажба и доставка на мантинели, но не и техния монтаж и демонтаж. Не е посочено кой ще извършва тези дейности, къде ще бъдат изпълнявани и в какви срокове.

От организацията посочват, че по републиканската пътна мрежа продължават да има повредени мантинели, обозначени с бализи, включително деформирани метални елементи. Според ИПБ преди разходването на десетки милиони евро трябва да има план за възстановяване на съществуващите съоръжения и за използването на новите материали.

Институтът иска спешна проверка на трите процедури, включително на правното основание за провеждането им, начина на формиране на прогнозните стойности, осигуреното финансиране, реалните доставчици и капацитета на „Автомагистрали“ ЕАД. Настоява се да бъдат проверени и предходни мащабни възлагания чрез дружеството, сред които тези, свързани с автомагистрала „Хемус“.

Източници: news.bg