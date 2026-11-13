Новини
България »
София »
ИПБ: „Автомагистрали“ са като черна каса за властта. Спорни поръчки за мантинели за 90 млн. евро
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: „Автомагистрали“ са като черна каса за властта. Спорни поръчки за мантинели за 90 млн. евро

13 Ноември, 2026 14:53 595 16

  • автомагистрали-
  • мантинели-
  • обществени поръчки-
  • институт за пътна безопасност-
  • пътна безопасност

Институтът за пътна безопасност сигнализира за три процедури с обща прогнозна стойност близо 90 млн. евро и настоява за спешна проверка

ИПБ: „Автомагистрали“ са като черна каса за властта. Спорни поръчки за мантинели за 90 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност сигнализира за три процедури на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД за доставка на мантинели с обща прогнозна стойност близо 90 млн. евро. От организацията твърдят, че начинът на възлагане създава риск дружеството да бъде използвано като посредник за насочване на публичен ресурс към частни компании.

„Така „Автомагистрали“ ЕАД рискува да се превърне в поредното корупционно Елдорадо в пътния сектор“, заявяват от ИПБ.

Оферти по 51 позиции за шест дни

Процедурата за Северозападния и Югозападния район е публикувана на 5 ноември 2026 г. в 09:20 часа, а срокът за подаване на оферти е изтекъл на 11 ноември в 16:00 часа. Прогнозната стойност надхвърля 32 млн. евро, а участниците е трябвало да подготвят предложения по 51 позиции в рамките на шест календарни дни.

Според ИПБ в ценовата таблица за всяка позиция е посочено количество „1“, без да са описани ясни прогнозни количества и реални обеми на доставките. От организацията смятат, че това поставя въпроси за формирането на прогнозните стойности и за възможността да се сравняват конкурентни цени.

Въпросът за прилагането на ЗОП

ИПБ обръща внимание, че процедурите са публикувани в раздел „Поръчки по вътрешни правила“, а не по реда на Закона за обществените поръчки. Това е съществен въпрос, тъй като становище на Агенцията по обществени поръчки от 4 август 2023 г. определя „Автомагистрали“ ЕАД като публичноправна организация и публичен възложител по ЗОП.

В одитен доклад на Сметната палата е посочено, че след становището на АОП министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Заповед № РД-02-14-862. С нея дружеството е задължено да прилага ЗОП за цялата си дейност - доставки, строителство и услуги, включително при дейности, свързани с инхаус възлагане.

Институтът настоява да бъде изяснено дали заповедта продължава да действа и, ако е отменена или изменена, с кой акт е станало това и на какво правно основание.

Не е посочено кой ще монтира мантинелите

По данни, цитирани от ИПБ, процедурите обхващат продажба и доставка на мантинели, но не и техния монтаж и демонтаж. Не е посочено кой ще извършва тези дейности, къде ще бъдат изпълнявани и в какви срокове.

От организацията посочват, че по републиканската пътна мрежа продължават да има повредени мантинели, обозначени с бализи, включително деформирани метални елементи. Според ИПБ преди разходването на десетки милиони евро трябва да има план за възстановяване на съществуващите съоръжения и за използването на новите материали.

Институтът иска спешна проверка на трите процедури, включително на правното основание за провеждането им, начина на формиране на прогнозните стойности, осигуреното финансиране, реалните доставчици и капацитета на „Автомагистрали“ ЕАД. Настоява се да бъдат проверени и предходни мащабни възлагания чрез дружеството, сред които тези, свързани с автомагистрала „Хемус“.

Източници: news.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове