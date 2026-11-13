Очакват се смущения на електрозахранването в населени места на територията на общините Гулянци и Долна Митрополия

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че в периода 17-20 ноември 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности в подстанция „Гулянци“ 110/20 кV. Ремонтните дейности на ЕСО налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребители на електроенергия в някои населени места на територията на общини Гулянци и Долна Митрополия, област Плевен.

Поради ремонтните дейности по съоръжението на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, за периода от 08:30 ч. на 17 ноември 2026 г. до 16:00 ч. на 20 ноември 2026 г. включително, са възможни смущения в електрозахранването на потребителите на електроенергия в някои населени места, както следва:

Община Гулянци: гр. Гулянци и селата Брест, Гиген, Долни Вит, Загражден, Искър, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит и Шияково;

Община Долна Митрополия: селата Байкал, Комарево, Крушовене, Ореховица, Подем, Рибен и Славовица.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.