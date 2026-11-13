ВАС остави „Медикус Алфа“, където почина дете, да работи в Пловдив

Върховният административен съд окончателно потвърди спирането на предварителното изпълнение на заповедта за отнемане на разрешението за лечебна дейност на СХБАЛ „Медикус Алфа“ в Пловдив. Определението не подлежи на обжалване, а болницата запазва правния си статут и продължава да приема и обслужва пациенти в пълен обем.

С решението си ВАС не отменя заповедта на здравния министър, а оставя в сила съдебното спиране на нейното предварително изпълнение. Основното административно дело, по което лечебното заведение оспорва отнемането на разрешението, продължава.

Как се стигна до съдебното решение

Министерството на здравеопазването издаде заповедта на 28 септември 2026 г. след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Според ведомството в болницата са извършвани дейности извън обхвата на издаденото разрешение за лечебна дейност.

При обявяването на мярката Министерството на здравеопазването посочи: „Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение“. Предвиждаше се Регионалната здравна инспекция в Пловдив да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници.

„Медикус Алфа“ обжалва заповедта пред Административния съд – Пловдив. На 14 октомври съдът спря предварителното ѝ изпълнение по административно дело № 3228/2026 г. Магистратите приеха, че незабавното прекратяване на дейността може да засегне пациенти, които се лекуват в болницата.

Болницата продължава работа

След окончателното произнасяне на ВАС лечебното заведение може да продължи дейността си, докато съдът разглежда спора по същество. Това означава, че настоящото решение се отнася до временното действие на заповедта, а не до окончателната преценка дали отнемането на разрешението е законосъобразно.

Казусът привлече обществено внимание след смъртта на 6-годишно дете по време на стоматологична манипулация в болницата преди около година и половина. В отделен материал БНТ съобщи, че на детето е била поставена пет пъти по-силна упойка. Данните по случая са предмет на отделни проверки и производства.

Източници: bntnews.bg