Силен вятър: над 300 сигнала в София

Над 300 сигнала за щети са постъпили в оперативния център на Столичната община заради силния вятър. Екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, пожарната и общинските служби работят по отстраняването на паднали дървета, клони, ламарини и други опасни предмети.

До сутрешните часове сигналите в София са били 120 за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби. Над една трета от всички постъпили сигнали вече са обработени. Най-концентрирани са те в районите „Витоша“, „Триадица“ и „Лозенец“, но проблеми има почти във всички части на града.

Около 10 автомобила са били ударени от паднали дървета и клони, като те вече са отстранени. Два сигнала са подадени за откъснати ламарини от покриви, а местата са обезопасени. В квартал „Манастирски ливади-изток“ три автомобила са били ударени от преобърнати контейнери, като единият е със сериозни щети по багажника.

Ограничения за транспорта и достъпа до Витоша

Заради паднал покрив на пътното платно временно е било спряно движението в района на Мало Бучино. Прекъснато е било и трамвайното движение по булевард „Цар Борис III“ заради паднали дървета. По-късно градският транспорт се е движел без съществени затруднения.

Достъпът до Витоша е временно забранен заради паднали дървета, които са препречили пътя. Затворена е и Ботаническата градина. Столичната община призова гражданите да обезопасят строителните обекти и балконите си.

Училищата и детските градини в София работят нормално, без прекъсвания на електрозахранването. По магистралата от Перник към София вятърът е повалил указателни табели на платното, за което е подаден сигнал на телефон 112.

Частично бедствено положение в Елин Пелин и Враца

Частично бедствено положение е обявено в цялата община Елин Пелин от 12:00 часа. Силните пориви са причинили щети по обществени сгради и други обекти, а дърво е паднало в Градския парк. Общинският кризисен щаб трябва да направи анализ на ситуацията и да координира действията по разчистването.

Във Враца също е обявено частично бедствено положение. Поривите на вятъра са достигнали 110 км/ч, а аварийните екипи отстраняват паднали дървета, клони, керемиди, ламарини, мазилки и оранжерии.

„Щетите са много, а ситуацията е опасна, поради което обявихме частично бедствено положение“, заяви кметът на Враца Калин Каменов.

По думите му има хора с леки охлузвания, но няма сериозно пострадали. Засегнати са жилищни кооперации, блокове, автомобили, обществени сгради, електропроводи и огради. Част от покрива на складовото стопанство на Българския червен кръст е паднала.

Проблеми с електрозахранването има в селата Челопек и Бели извор заради засегнати трафопостове. Затруднено е било и движението по железопътната линия Враца – Мездра. Според главния експерт по управление на кризи в община Враца Тодор Гоцев около 40% от децата не са били заведени на ясли и детски градини по преценка на родителите.

За степента на метеорологичното предупреждение има разминаване между публикуваните информации. NOVA съобщава за червен код във Враца и оранжев код за София, докато БТА, позовавайки се на НИМХ, посочва оранжев код за Враца и жълт код за София-град и София-област.