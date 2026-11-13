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Протест срещу „Топлофикация - София“ блокира кръстовище

Протест срещу „Топлофикация - София“ блокира кръстовище

13 Ноември, 2026 18:07 319 14

  • топлофикация софия-
  • протест-
  • топлоснабдяване-
  • димитър пешев-
  • обиколна

Жители твърдят, че трети месец са без топла вода и настояват за ясни срокове за приключване на ремонтите

Протест срещу „Топлофикация - София“ блокира кръстовище - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на различни столични квартали излязоха на протест срещу „Топлофикация - София“ и блокираха кръстовището на улиците „Димитър Пешев“ и „Обиколна“. Движението в района се регулира от полицията.

Недоволните граждани твърдят, че вече трети месец са без топла вода. С настъпването на студеното време те са изправени и пред липса на парно отопление, съобщи Българската национална телевизия.

Към проблемите с топлоснабдяването се добавят продължаващи ремонти и разкопаване на улици и междублокови пространства. Според живеещите това създава сериозни неудобства, без да има видим напредък.

Протестиращите настояват за спешни действия от отговорните институции, конкретни срокове за приключване на ремонтите и възстановяване на нормалното топлоподаване.


София / България
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