Протест срещу „Топлофикация - София“ блокира кръстовище

Жители на различни столични квартали излязоха на протест срещу „Топлофикация - София“ и блокираха кръстовището на улиците „Димитър Пешев“ и „Обиколна“. Движението в района се регулира от полицията.

Недоволните граждани твърдят, че вече трети месец са без топла вода. С настъпването на студеното време те са изправени и пред липса на парно отопление, съобщи Българската национална телевизия.

Към проблемите с топлоснабдяването се добавят продължаващи ремонти и разкопаване на улици и междублокови пространства. Според живеещите това създава сериозни неудобства, без да има видим напредък.

Протестиращите настояват за спешни действия от отговорните институции, конкретни срокове за приключване на ремонтите и възстановяване на нормалното топлоподаване.