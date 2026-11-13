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119. училище минава онлайн заради липсата на парно
  Тема: Топлофикация

119. училище минава онлайн заради липсата на парно

13 Ноември, 2026 21:24 97 4

  • топлофикация софия-
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  • онлайн обучение-
  • протест

Учениците ще учат дистанционно от 16 до 20 ноември, ако отоплението не бъде възстановено. Жители на „Дружба 2“ протестираха заради липсата на парно и топла вода

119. училище минава онлайн заради липсата на парно - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София ще премине към онлайн обучение, ако топлоподаването не бъде възстановено. Решението е взето след повече от седмица без отопление и топла вода в сградата, заради което училището вече два дни е с празни класни стаи и коридори.

По искане на директора Диян Стаматов Министерството на образованието и науката е разрешило дистанционни занятия за периода от 16 до 20 ноември. Часовете ще продължават по 30 минути, а при възстановяване на топлоподаването обучението ще се върне в присъствена форма.

„Тази организация е необходима с оглед, че ако в понеделник няма топлоподаване, да имаме възможност да си осъществим учебния процес онлайн“, заяви директорът Диян Стаматов.

Началникът на Регионалното управление на образованието в София Елеонора Лилова съобщи, че за всички ученици са осигурени индивидуални профили за достъп до електронната среда, а учителите разполагат с необходимата техническа възможност.

„Осигурени са индивидуални профили на всички ученици, така че всички да имат достъп. Учителите имат техническата възможност за провеждане на обучението в електронна среда“, каза Лилова.

Предвидената дата за възстановяване на топлоподаването към училището е 15 ноември. Ако това не се случи, онлайн обучението ще започне в понеделник. Родители и осиновители на деца до 12-годишна възраст могат да предложат на работодателя промяна на работния режим, ако децата им учат дистанционно.

Жители на „Дружба 2“ поискаха компенсации

На протест излязоха и жители на столичния район „Дружба 2“. Те настояха за възстановяване на парното и топлата вода, както и за компенсации за разходите, които са направили заради аварията.

„Нямаме топла вода от 28 август. Семейство с две деца представете си какво е да се къпеш с канчето“, каза Ася Попова.

Пламен Попов заяви, че семейството му все още не е монтирало бойлер, но ще се наложи да направи допълнителен разход. Александър Тачев посочи, че хората плащат за къмпинг душове и лекарства.

По информация на „Топлофикация София“ ремонтните дейности продължават единствено в пета част на „Дружба 2“. Дружеството посочва 30 ноември като срок за възстановяване на топлоподаването. Причината за забавянето е подмяна на магистрален топлопровод, разположен в подземен колектор с множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества.

На 19 ноември Столичният общински съвет трябва да разгледа доклада на кмета Васил Терзиев за независим анализ на „Топлофикация София“.

Източници: bntnews.bg


София / България
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