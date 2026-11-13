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Дълговете на „Булгаргаз“ и „Топлофикация“ минаха 1,5 млрд. евро

Дълговете на „Булгаргаз“ и „Топлофикация“ минаха 1,5 млрд. евро

13 Ноември, 2026 21:27 121 8

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„Булгаргаз“ отчита загуба от 262 млн. евро, а столичното дружество дължи над 1,3 млрд. евро на групата на БЕХ

Дълговете на „Булгаргаз“ и „Топлофикация“ минаха 1,5 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задълженията на „Булгаргаз“ и „Топлофикация София“ вече надхвърлят 1,5 млрд. евро. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по енергетика, докато столичани протестираха заради липсата на парно и топла вода в редица квартали.

Общественият доставчик е поискал увеличение на цената на природния газ с близо 14% за декември. За ноември поскъпването беше почти 33%. Наред с неплатените фактури към турската компания „Боташ“ по договора за доставка и пренос на газ, върху финансовото състояние на „Булгаргаз“ тежат и просрочените плащания от „Топлофикация София“.

„Булгаргаз“: От май не е постъпило нито едно евро

Загубата на „Булгаргаз“ е 262 млн. евро, като в тази сума не са включени задълженията на столичното топлофикационно дружество. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски заяви, че компанията не може безкрайно да финансира доставките за „Топлофикация София“.

„Булгаргаз“ не е фирма за бързи кредити, нито е банка. Ние начисляваме законна лихва за забавянето. С тази лихва насърчаваме плащането на доставения газ. От месец май до днес не е постъпило нито едно евро по сметките на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“, посочи Татарски.

По думите му забавените плащания се олихвяват, но това не решава проблема с натрупването на задълженията между двете дружества.

Над 1,3 млрд. евро дълг на столичното дружество

Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи, че задълженията на „Топлофикация София“ към групата на Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. От години се обсъждат различни варианти за финансовото оздравяване на дружеството, но до конкретен резултат не се е стигнало.

„Трябва да се намери ефективен механизъм за управление на дружеството, с който да се спре трупането на дълг и най-вече да се гарантира качествената услуга за жителите на София“, заяви Петрова.

Финансовите проблеми се развиват паралелно с аварии в топлопреносната мрежа. При изслушване в Столичния общински съвет ръководството на „Топлофикация София“ не е посочило конкретен срок за отстраняването им и за възстановяване на топлоподаването.

Така дружеството остава изправено едновременно пред натрупани задължения, неплатени доставки на природен газ и недоволство от качеството на услугата. Столичани продължават да чакат възстановяването на парното и топлата вода в засегнатите квартали.


София / България
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