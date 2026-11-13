Компенсации за домакинствата заради поскъпването на газа

Домакинствата, които се отопляват на природен газ, се очаква да получат компенсации заради новото поскъпване на синьото гориво. Мярката ще бъде насочена към над 150 000 семейства в България, а предвиденият ресурс е около 10 милиона евро.

Цената на газа се увеличи с близо 33% през ноември, а за декември се очаква ново повишение. Това увеличава разходите на домакинствата в началото на отоплителния сезон.

„Опитваме се да пестим, гледаме да сме по-икономични. Предвид и заплатите какви са ни, много е трудно“, казва Иван Танев. Семейството му плаща около 250 евро месечно за природен газ, с който отоплява тристаен апартамент.

Други потребители вече са ограничили използването на газа. София Беловска е спряла отоплението на газ и го използва само за топла вода. Въпреки това месечната ѝ сметка достига 30 евро.

Как ще се изчислява помощта

„Не очаквам компенсация, досега не сме получили нито веднъж“, споделя София Беловска.

По данни, представени от Министерството на енергетиката, средствата ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Българската банка за развитие.

Очаква се компенсацията да бъде предоставяна директно чрез сметките на потребителите. Механизмът ще се основава на разликата между регулираната цена на природния газ, по която доставя „Булгаргаз“, и прогнозната цена на Комисията за енергийно и водно регулиране за съответното тримесечие.

Държавата предвижда да поема половината от тази разлика. Министърът на енергетиката Ива Петрова посочва, че при сравнение на цените за предходния месец очакваната подкрепа би била около 8 евро за мегаватчас.

Размерът няма да бъде фиксиран окончателно, а ще зависи от движението на цените на природния газ и от разликата между регулираната и прогнозната цена.

Помощта е предвидена за отоплителния сезон

Компенсациите се предвижда да се изплащат през месеците от ноември до март. Целта е да бъде ограничен ефектът от поскъпването върху семейните бюджети в периода на най-високо потребление.

Към момента е обявен прогнозният ресурс за мярката и принципът на изчисление на помощта. Конкретният размер на компенсацията ще зависи от ценовата разлика за съответния регулаторен период.