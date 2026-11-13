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Румен Радев: България подкрепи инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност, но с резерви (ОБЗОР)

Румен Радев: България подкрепи инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност, но с резерви (ОБЗОР)

13 Ноември, 2026 21:54 247 38

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Общите европейски документи не трябва да стесняват полето за диалог на преговорите за постигане на мир в Украйна, заяви министър-председателят пред медии преди началото на неформалния Европейски съвет в Дъблин

Румен Радев: България подкрепи инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност, но с резерви (ОБЗОР) - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност. Това е важна декларация, която приемаме и приветстваме, като сме изразили резерви единствено към преамбюла, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти преди началото на неформалния Европейски съвет в Дъблин. Премиерът потвърди подкрепата на страната ни за документа, в който има ясно изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици и на нелегалната миграция.

Наред с това премиерът припомни, че в момента текат преговори на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна. Именно в тази връзка езикът на общите европейски документи трябва да отразява динамиката на тези политически процеси, особено по отношение на преговорите. „Затова изразихме и резерви към преамбюла на декларацията, така че формулировките да отговарят на тази динамика, за да може да имаме по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост“, заяви Радев. Като пример министър-председателят посочи, че в по-ранни варианти на преамбюла е било подчертано значението и е била изразена подкрепа за мирните преговори в Абу Даби, но във финалния вариант този текст липсва. „Ние настояваме да има такъв текст. Настояваме това да се отчита и да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на мирни решения“, посочи Радев.

Министър-председателят акцентира върху изключително важната роля на САЩ по отношение на войната в Украйна, като изрази увереност, че именно те могат да бъдат силата, която да застави и двете страни да седнат на масата за преговори. „Съединените американски щати имат достатъчно лостове да го направят и виждаме, че започна движение в тази посока“, заяви Радев.

На въпрос от медиите относно обсъждането на нов европейски заем за Украйна премиерът Румен Радев припомни, че страната ни е в процедура по свръхдефицит, което и налага финансова дисциплина, но България не възпрепятства решенията на други държави членки да отпускат такава помощ. „Който реши, да помага и да инвестира финансови средства в каквото реши. Ние в тази ситуация не блокираме никого“, отбеляза Румен Радев.

Премиерът изтъкна също, че България е страната в ЕС с най-голяма историческа общност в Украйна и задача на българското правителство е да способства тези наши сънародници час по-скоро да живеят в мир, да имат достъп до образование, до здравеопазване, до електричество и до отопление, а това няма да се реши с инвестиции във въоръжение. Във връзка с това България е готова да обсъди създаването на механизми, които да гарантират, че предоставена от нея финансова помощ ще отива не за оръжия, а за хуманитарни дейности, за подкрепа с електричество, с медицински дейности, насочени към българската общност в страната.

Премиерът припомни също така ясно формулираната позиция на страната ни в подкрепа на международните инициативи в търсене на мирно решение. „Не приемам налагането на позицията за мир от позиция на сила. Защото видяхме, още преди година и половина го заявих, че това ще води само до повече жертви, до повече разрушения и до още по-голяма ескалация на конфликта, което е вече риск не само за Европа, риск за целия свят“, заяви Румен Радев.

Министър-председателят посочи също, че износът на оръжие от нашите военно-промишлени предприятия за Украйна прогресивно намалява с оглед на технологичната трансформация в хода на войната и използването на все повече дронове. „Имаме ясна позиция, че повече оръжия и боеприпаси от складовете на Българската армия не предоставяме. Това го заявих ясно в момента, в който нашето правителство стъпи в своите функции“, припомни още Радев.

В отговор на журналистически въпрос дали България ще се върне в „коалиция на желаещите“ за Украйна, премиерът Радев заяви: „Няма как да приемем стремежа на тази коалиция да сформира военни формирования с готовност и вече започнали тренировки да бъдат изпращани на територията на Украйна. Ние имаме ясно решение на българския парламент, че наши войници няма да участват в подобни мисии. Така че моята позиция тук е непроменена“, посочи министър-председателят.

Наред с това премиерът отбеляза и че има два ясни формата на вземане на решения и това са Европейският съюз и НАТО и България участва активно във формирането на тяхната политика. „Всички други инициативи малко или много подкопават нашето единство“, изтъкна още министър-председателят.


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