Манолова: Веригите натискат производителите и вдигат цените

Търговските вериги оказват системен натиск върху българските производители, докато надценките и крайните цени за потребителите растат. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в предаването „Денят ON AIR“.

Проверките на КЗП в петте най-големи търговски вериги са установили нарушения, а събраните документи вече са изпратени до Комисията за защита на конкуренцията. Манолова заяви, че подобно поведение на големите търговци не се среща в останалите държави от Европейския съюз.

Доставните цени намаляват, но стоките поскъпват

По думите на председателя на КЗП фактури за мляко, сирене и кашкавал показват спад от 20% на доставните цени между октомври 2022 г. и октомври 2026 г. Въпреки това крайните цени в магазините са се увеличили.

„Реално доставните цени намаляват, надценките се увеличават и крайната цена за потребителя също се увеличава“, заяви Манолова.

Тя каза още, че производителите са притискани в началото на всяка година да намаляват цените си с допълнителни 3–4%. Представените от нея данни сочат надценки между 30% и 130% при основни хранителни продукти, над 200% при зеленчуците и до 142% при млечните изделия.

Като пример Манолова посочи германска гауда с 20% надценка и български кашкавал със 120%. Според нея в Германия надценките при млечните продукти са между 15% и 25%.

Санкцията срещу „Кауфланд“

Темата за отношенията между веригите и производителите се изостри след решението на Комисията за защита на конкуренцията да наложи на „Кауфланд България“ санкции в общ размер от 75,65 млн. евро за три нелоялни търговски практики.

Компанията отхвърли обвиненията и заяви, че при тези обстоятелства може да преразгледа планирани инвестиции за 200 млн. евро през следващите три години. Санкцията подлежи на съдебен контрол.

Манолова определи решението на КЗК като сериозно аргументирано и съобщи, че е изпратила сигнали до НАП и Българската агенция по безопасност на храните.

Председателят на КЗП коментира и проблемите с „Топлофикация София“. По думите ѝ има стотици жалби, включително от потребители, които са останали без топла вода повече от три месеца. Манолова заяви, че ако във фактурите не бъдат отчетени компенсации за дните без парно, е готова да заведе колективен иск.