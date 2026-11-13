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Митов: Това е бюджет на прогресивния дълг

Митов: Това е бюджет на прогресивния дълг

13 Ноември, 2026 23:08 134 11

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  • автомагистрала тракия-
  • мвр-
  • обществени поръчки

Заместник-председателят на ГЕРБ заяви, че поръчката е възложена с негов подпис, но таблата все още стоят в складове

Митов: Това е бюджет на прогресивния дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доставени информационни табла за МВР, предназначени за началото на автомагистрала „Тракия“, все още не са монтирани. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в предаването „Панорама“ на БНТ.

По думите му поръчката е възложена с негов подпис, докато е бил министър на вътрешните работи. Митов каза, че таблата са доставени, но според информацията, с която разполага, се намират в складове в района на „Захарна фабрика“.

„С мой подпис миналата година е възложено и вече са доставени такива табла за МВР, които трябва да бъдат инсталирани в началото на автомагистрала „Тракия“. Защо месеци наред не са инсталирани, трябва да дадат отговор хората, които управляват“, заяви Даниел Митов.

Той отхвърли твърденията, че между институциите не е имало необходимата координация. Според Митов Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР са разполагали с механизми за свързаност, а това било потвърдено от говорител на кризисния център на АПИ 20 дни преди тежката катастрофа на магистралата.

Митов обвини представители на правителството, че след трагедията са се опитали да прехвърлят отговорността върху предишни кабинети. Той заяви, че ГЕРБ е призовала за политическа и административна отговорност, както и за оставки.

„Отговорността може да се разследва и всичко останало. Но административната и политическата отговорност са друго нещо. Те могат да бъдат адресирани бързо“, каза заместник-председателят на ГЕРБ.

Критики към обществените поръчки

Митов заяви, че обществени поръчки за подобни системи са били обявявани още през 2016 г., като по думите му е имало и сключен договор. Той обвини правителството на Кирил Петков, че е прекратило поръчки, започнати от предишни управления.

В материала на БНТ не са посочени данни от институционална проверка, които да потвърждават твърденията за доставката, местонахождението и непоставянето на таблата. Не е представена и позиция на МВР, АПИ или Министерския съвет по тези конкретни твърдения.

Митов разкритикува и бюджета

В разговора Даниел Митов определи проекта за държавния бюджет като лишен от ясна икономическа политика и перспектива за растеж. Основната му критика беше насочена към планираното увеличаване на държавния дълг.

„Това си е бюджет на прогресивния дълг и някак на прогресивното задлъжняване. В един момент лихвите се натрупват“, заяви Митов.

Той изрази съболезнования към близките на загиналите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“, но заяви, че според него политическата отговорност за действията или бездействията на институциите не трябва да бъде отлагана до приключването на разследването.

Източници: bntnews.bg


София / България
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