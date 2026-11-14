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Един загинал и един ранен: Катастрофа затвори Е79 край Монтана в двете посоки
  Тема: Трафик

Един загинал и един ранен: Катастрофа затвори Е79 край Монтана в двете посоки

14 Ноември, 2026 05:02, обновена 14 Ноември, 2026 07:54 564 3

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  • трафик

Движението е спряно при километър 113 между Монтана и Крапчене. Леките автомобили се пренасочват по два обходни маршрута

Един загинал и един ранен: Катастрофа затвори Е79 край Монтана в двете посоки - 1
Снимка: БГНЕС
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Един човек загина тази нощ при тежка катастрофа на международния път Е-79, на няколко километра след Монтана, в посока Враца.

По първоначална информация камион с ремарке, пътуващ към Монтана, се е поднесъл на мокрия път и е ударил два насрещно движещи се буса. На място е загинал шофьорът на първия бус, който е турски гражданин. Водачът на втория бус е откаран в монтанската болница.

Заради катастрофата международният път от и за "Дунав мост" 2 в района на Монтана беше затворен. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място, а леките коли се движеха по обходен маршрут.

Причините за инцидента се изясняват


Монтана / България
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