Над 1100 сигнала за щети след силния вятър в страната ОБЗОР

Над 1100 сигнала за щети от силния вятър са постъпили на телефон 112 до 19:00 часа на 13 ноември, съобщи bTV. До обед сигналите са били 715, а между 12:00 и 18:00 часа са добавени още 434. От 18:00 часа на 12 ноември до 12:00 часа на 13 ноември общият брой на обажданията е достигнал 873, съобщи БНТ.

Сигналите са за паднали дървета и клони върху пътни платна и автомобили, откъснати части от покриви и фасади, разпилени ламарини и прекъснато електрозахранване. Най-много са обажданията от София – 496 до обед. Следват Монтана с 64 сигнала, Варна с 55, Кърджали с 47, Бургас с 30 и Русе с 23.

Бедствено положение във Враца и Елин Пелин

Във Враца беше обявено бедствено положение заради пориви на вятъра над 110 км/ч. В града са паднали десетки дървета и клони, откъснати са ламарини, повредени са покрив, фасадна изолация, соларни панели и автомобили. Паднали клони по железопътната линия между Враца и Мездра временно затрудниха движението на влаковете.

По данни на БНР двама души са потърсили медицинска помощ във Врачанската болница, след като са били контузени от летящи предмети. Електрозахранването в общините Враца и Мездра е възстановено, а влаковото движение е нормализирано.

„Щетите са много, а ситуацията е опасна“, заяви кметът на Враца Калин Каменов.

Частично бедствено положение беше обявено и в община Елин Пелин от 12:00 часа на 13 ноември. По данни на общината силният вятър е повредил обществени сгради и други обекти, а в Градския парк е паднало дърво. Заместник-кметът Николай Плещов съобщи пред БНР, че са засегнати и частни домове, включително покриви и керемиди.

Щети по Черноморието и в други райони

В Бургас са подадени седем сигнала за паднали дървета и четири за съборени стълбове за улично осветление. Повредени са два автомобила, но няма пострадали хора. Поривите в града са достигнали до 115 км/ч, съобщи общината пред БТА.

В Ямболско полицията е получила над 10 сигнала за щети. Паднали дървета са били отстранени от пътя между селата Воден и Малко Шарково, а край Зимница е паднал метален стълб. Дървета са съборени и по пътя между Дупница и Сапарева баня, където екипи са отстранявали и клони, надвиснали над електропреносната мрежа.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg