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Пътна обстановка: ремонти, граници и планински условия
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти, граници и планински условия

14 Ноември, 2026 07:18 91 0

  • пътна обстановка-
  • трафик по границите-
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  • пожарна

Трафикът по граничните пунктове е нормален, но два дунавски ферибота не работят. Ремонти ограничават движението по „Тракия“ и „Хемус“, а в планините се очакват дъжд и сняг

Пътна обстановка: ремонти, граници и планински условия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нормален е трафикът по всички гранични пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич обаче временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.

През пунктовете Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства. „Трафикът е нормален на всички гранични преходи“, посочва Главна дирекция „Гранична полиция“.

Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“

В събота между 7:30 и 17:00 часа се ремонтира настилката на автомагистрала „Тракия“ между 87-ия и 89-ия километър в област Пазарджик, в посока Бургас. Активната лента е затворена, а автомобилите преминават само в изпреварващата лента.

Продължава и основният ремонт на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“. Временните ограничения за тежкотоварни автомобили над 12 тона в участъка между изхода на София и пътния възел „Ботевград“ са разпределени по график. Следващото ограничение е в неделя между 14:00 и 21:00 часа за камионите, пътуващи към София, а в понеделник между 7:00 и 9:00 часа движението на тежкотоварни автомобили ще бъде спряно и в двете посоки.

По информация, разпространена от АПИ, около 18 декември се предвижда временно възстановяване на движението и в двете тръби на тунела за коледните и новогодишните пътувания. След 11 януари 2027 г. ограничението в тръбата към София се очаква да бъде въведено отново, а прогнозният срок за приключване на ремонта е април 2027 г.

Дъжд и сняг в планините

НИМХ е издал жълт код за значителни валежи в крайните югоизточни райони на областите Бургас и Ямбол, където се очакват между 20 и 35 литра на квадратен метър.

В планините ще има валежи от дъжд, а над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, като максималните температури ще достигнат около 7 градуса на 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра. На връх Ботев е отчетена снежна покривка от 10 сантиметра.

Сводки от пожарната и КАТ

За последното денонощие звената на ПБЗН са реагирали на 507 сигнала и са ликвидирали 114 пожара. При пожарите е загинал един човек, а един е пострадал. Регистрирани са 383 спасителни дейности и помощни операции, три от които са били при катастрофи.

Последната публикувана справка на МВР отчита 13 тежки пътни произшествия на 12 ноември с 14 ранени и без загинали. В София са регистрирани 28 леки и едно тежко произшествие, при което са ранени двама души.

При специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата от 6 до 13 ноември са проверени 108 452 моторни превозни средства и 128 578 водачи и пътници. Съставени са 30 443 фиша и 2398 акта за административни нарушения.

Източници: fakti.bg, cross.bg, bnrnews.bg


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