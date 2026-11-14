35 пострадали остават в болници след катастрофата край Зимница

35 пострадали остават в болници след двете верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“. Трима от тях са в тежко състояние, а останалите се наблюдават от медицински екипи. При сблъсъците, станали в двете посоки на магистралата, загинаха 12 души, а участващите превозни средства са 86.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен се лекуват 15 души, като всички са в стабилно състояние. Още шестима пострадали са във Военната болница в града. В Ямбол са настанени петима души, един от които остава в тежко състояние. Двама се лекуват във Военномедицинската академия в София. В Бургас продължават да се лекуват пациенти, включително човек с опасност за живота. Част от настанените се очаква да бъдат изписани след преценка на лекарите.

Разследването е в активна фаза

Разследването е поето от Националната следствена служба под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол. До момента са разпитани над 50 свидетели, а предстоят още разпити на очевидци, първи пристигнали на мястото и пострадали, които вече са в състояние да дадат показания.

Назначават се експертизи, които трябва да изяснят последователността на ударите, скоростта на превозните средства, дистанцията между тях, състоянието на пътя и възможността на водачите да реагират при внезапно намаляване на видимостта. Основен предмет на проверката е и причинно-следствената връзка между действията на отделните водачи и смъртта или травмите на пострадалите.

„На този етап от разследването няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение на конкретно лице“, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. По думите му делото е в активна фаза и предстои анализ на голям обем доказателства и експертизи.

Проверяват скоростта и реакциите на водачите

Разследващите проверяват данните за гъстата мъгла, но тя сама по себе си не се приема като окончателно установена причина за трагедията. Прокуратурата събира доказателства за поведението на всеки водач поотделно.

По предварителни данни някои от участниците са се движили с превишена скорост, а при част от автомобилите не са открити видими следи от спирачен път. Тези обстоятелства подлежат на проверка чрез експертизи и не представляват окончателен извод за вина. След приключването на необходимите действия прокуратурата ще прецени дали има основания за повдигане на обвинения.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg