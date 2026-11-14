София събира отпадъци и мие тунела „Люлин“

Столичната община организира финалното за есента издание на „МаГаТа фест“, а няколко дни по-късно ще ограничи движението в транспортния тунел „Люлин“ заради планирано миене.

Мобилният пункт за безплатно предаване на отпадъци ще бъде разположен на 14 ноември в район „Красна поляна“ – на ул. „Освобождение“ № 25, на паркинга до районната администрация. Гражданите ще могат да го използват между 09:00 и 15:00 часа.

Това е шестото издание на инициативата за сезона. По данни на Столичната община досега са събрани над 70 тона отпадъци от домакинствата в районите, през които са преминали мобилните пунктове. „Каним жителите на район „Красна поляна“ и съседните квартали да разчистят домовете си и да предадат разделно ненужното“, посочват от общината.

Какви отпадъци ще се приемат

На пункта ще могат да се предават стари мебели, дивани, матраци и шкафове, както и излязла от употреба домакинска техника и електроника. Ще се приемат още автомобилни гуми, опасни битови отпадъци – лекарства, живачни термометри, бои, лакове, химикали и почистващи препарати, както и батерии и акумулатори.

Организаторите ще събират също текстил, обувки и опаковки от хартия, пластмаса и метал. Посетителите ще могат да се включат и в базара за размяна „Остави и вземи“, организиран със Сдружение „Рето - Надежда“.

Столичната община планира през 2027 година инициативата да има постоянен характер, като се предвиждат около пет издания във всеки район на София.

Нощно затваряне на тунела „Люлин“

На 17 и 18 ноември ще бъде извършено миене с автоцистерна и маркуч на бул. „Царица Йоанна“ в участъка между бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Вардар“, известен като транспортен тунел „Люлин“.

Дейностите ще се извършват в интервала от 00:30 до 04:30 часа. За този период ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка, като изключение ще има за автобусите от нощна линия Н1.

Ще бъде въведена временна организация на движението и ще бъдат поставени необходимите пътни знаци. Столичният инспекторат ще осъществява контрол на място и призовава водачите да се съобразяват с ограниченията и да шофират с повишено внимание.

Източници: dariknews.bg