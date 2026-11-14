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Трафикът по границите е нормален: вижте актуалната обстановка на ГКПП
  Тема: Трафик

Трафикът по границите е нормален: вижте актуалната обстановка на ГКПП

14 Ноември, 2026 08:24 103 3

  • гранични пунктове-
  • гранична полиция-
  • трафик-
  • фериботи-
  • река дунав

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават спрени заради ниското ниво на Дунав

Трафикът по границите е нормален: вижте актуалната обстановка на ГКПП - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нормално се осъществява движението по граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове в страната, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните са към 6:00 часа.

„Нормално се осъществява движението по граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове“, посочват от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички пунктове. Преустановена остава работата на фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. Пътуващите по тези направления трябва да предвидят алтернативен маршрут.

Нормално е движението и на всички гранични преходи с Гърция. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Без отчетени затруднения е трафикът и на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.


България
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