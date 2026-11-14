Трафикът по границите е нормален: вижте актуалната обстановка на ГКПП

Нормално се осъществява движението по граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове в страната, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните са към 6:00 часа.

„Нормално се осъществява движението по граничните преходи и граничните контролно-пропускателни пунктове“, посочват от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички пунктове. Преустановена остава работата на фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. Пътуващите по тези направления трябва да предвидят алтернативен маршрут.

Нормално е движението и на всички гранични преходи с Гърция. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Без отчетени затруднения е трафикът и на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.