Пътници излизат на протест заради БДЖ: новото разписание застрашава работата им

Жители на Павликени, селата в района и община Сухиндол организират нов протест заради новото разписание на БДЖ, което влиза в сила от 13 декември. Протестът е насрочен за 14:30 часа, а недоволните настояват всички влакове да спират на железопътната гара в Павликени, предаде bTV.

Над 6000 души са подкрепили нова петиция само за четири-пет дни. Причината е, че шест нови експресни влака няма да спират в града. Сред тях са композициите по направленията София–Бургас и Бургас–София.

Пътуването с влак е единственият удобен вариант за част от хората

Десислава Христова от Левски работи в Павликени от осем години и всеки ден пътува с влак. Тя разказва, че няма шофьорска книжка и разчита на железопътния транспорт, за да стига до работното си място.

„Имам много хубава работа тук, осма година пътувам, нямам шофьорска книжка, трябва да спирам да работя“, казва Христова.

По думите ѝ пътуването с влак отнема около 10 минути. При придвижване с автомобил времето може да бъде по-дълго, особено през зимата. Христова посочва, че и други работещи, включително учители, пътуват по същата линия.

Жителите на Павликени и Сухиндол използват влаковете и за пътувания до Велико Търново, Горна Оряховица, София, Варна и Русе. Сред мотивите за протеста са ограничените автобусни линии, пътуванията на възрастни хора до болници и медицински услуги, както и придвижването на студенти.

БДЖ: Гарата ще бъде обслужвана

От БДЖ съобщават, че според техните данни под 100 пътници дневно от Павликени използват железопътен транспорт. Средно това са около 4-5 заминаващи пътници на влак, което влияе върху планирането на услугата и определянето на спирките за различните категории влакове.

От дружеството заявяват, че съществуващото обслужване на гара Павликени се запазва, но шестте нови експресни влака няма да спират там. Според БДЖ тези влакове са допълнителна услуга за по-бързо пътуване на дълги разстояния и са с ограничен брой междинни спирки. Не е предвидено да обслужват всяка гара по маршрута си.

Кметът на Павликени Емануил Манолов съобщава, че на 30 октомври е провел среща с ръководството на БДЖ. Той е поискал да бъде преразгледан първоначалният проект и поне двата влака по направленията София–Бургас и Бургас–София да спират в Павликени.

„Поне като компромисен вариант да бъде включена спирка на жп гара Павликени на двата нови бързи влака“, заявява Манолов.

Предстоящият протест е пореден по темата. Жителите очакват решение дали разписанието ще бъде променено, преди да влезе в сила на 13 декември.