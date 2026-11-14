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Безопасни ли са пътищата в България? Проверка разкри проблеми по „Тракия“ и в София
  Тема: Войната на пътя

Безопасни ли са пътищата в България? Проверка разкри проблеми по „Тракия“ и в София

14 Ноември, 2026 09:35 73 7

  • пътна безопасност-
  • автомагистрала тракия-
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  • пътни знаци-
  • софия

Участъци от АМ „Тракия“ и кръстовище в София показаха проблеми с маркировката, ограниченията и сигнализацията

Безопасни ли са пътищата в България? Проверка разкри проблеми по „Тракия“ и в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсваща пътна маркировка по автомагистрала „Тракия“, неясна сигнализация и ограничение от 100 км/ч в нов участък заради продължаващ ремонт са сред проблемите, установени при проверка на пътната безопасност. Екип на bTV и Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, са огледали няколко места по магистралата и в София. Проверката идва след тежката катастрофа на „Тракия“ от 10 ноември. Причините за инцидента все още се изясняват.

На един от проверените участъци по магистралата липсва маркировка. При мъгла или друга намалена видимост водачите могат да се ориентират основно по светлоотразителите на мантинелите, ако те са почистени. Според Красимир Георгиев проблемът е особено сериозен за шофьори, които преминават за първи път и не познават опасните места.

„Ако се поставят на място и по подходящия начин, водачите могат да получават достатъчно добра информация“, каза Георгиев по повод пътните знаци и тяхната предупредителна и информационна функция.

Експертът постави под въпрос и организацията на отбивките към търговски обекти край магистралата. По думите му напускането на скоростния път трябва да става постепенно, така че водачите да имат време да намалят скоростта и да не затрудняват движещите се в основното платно.

Ограничение от 100 км/ч заради ремонт

На нов участък от автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас максимално разрешената скорост е 100 км/ч. От Агенция „Пътна инфраструктура“ обясняват, че отсечката между 33-ия и 39-ия километър е в ремонт до 1 октомври 2027 г. Там е положена временна маркировка и е въведено ограничението с цел безопасност на движението.

Георгиев предупреди, че при скорост от 140 км/ч дори кратко разсейване може да доведе до сериозни последици. „Между една и две секунди. Ако си отвлечем вниманието, ще изминем разстоянието от билборда до нас. Това е не по-малко от 150 метра“, посочи той.

По магистралата са заснети и нарушения на водачи. Според Георгиев обаче отговорността за пътната безопасност не може да се търси единствено от шофьорите, когато сигнализацията и организацията на движението също създават риск.

Двусмислена сигнализация и в София

В столицата проверката показва кръстовище на улица „Милен Цветков“, при което светофарната уредба и пътните знаци могат да бъдат разчетени по повече от един начин. Георгиев посочи, че при мъгла или неработещ светофар водачите трудно биха могли да преценят кое указание има предимство.

„Такива знаци мога да ви заведа на още 50 примерно в София“, заяви той. По думите му неправилното поставяне на знаци води до недоверие към сигнализацията и намалява вниманието на водачите.

През септември правителството обяви намерение да създаде нова агенция за пътна безопасност, която се очаква да заработи до края на 2027 г. Според Георгиев в момента отговорностите са разпределени между 11 институции, което размива отговорността. Сред основните фактори за катастрофите той посочи неправилните маневри, превишената скорост, разсейването, лошата настилка и неблагоприятните условия.


София / България
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