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Росен Плевнелиев: Това правителство ни вкарва в кошарата на Русия и Турция

Росен Плевнелиев: Това правителство ни вкарва в кошарата на Русия и Турция

14 Ноември, 2026 10:23 444 61

  • росен плевнелиев-
  • румен радев-
  • илияна йотова

Плевнелиев предрече по-висока безработица и по-малко стратегически инвестиции у нас

Росен Плевнелиев: Това правителство ни вкарва в кошарата на Русия и Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„България вече е някъде на никъде. Една държава, която е извън тези 40, които категорично подписаха принципите на мира и сигурността за Европа“, каза в „Тази събота“ Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017 г.)

„В Европа има 44 държави. От тях три са проблемните в момента по отношение на тази декларация за принципи на сигурността и мира – Русия, Турция и България. Тоест ние сме в групата на Русия и Турция – честито на всички българи!“, каза той.

По думите му правителството говори за мир, защото хората искат да чуят тази дума. Но според него те не работят за него.

„Визирам Йотова, защото моето голямо разочарование е, че поне тя можеше да се дистанцира от Радев след тази огромна глупост, която се направи в Дъблин, за която аз искам оставката на правителството. То ни вкарва в кошарата на Русия и Турция. Йотова беше длъжна да се дистанцира“, каза Плевнелиев.

„Искрено ще я поздравя, ако направи това нещо и поне малко да измие срама от това, което се случва“, допълни той.

„България е сложила подписа си, но не осъждаме агресията на Русия и не казваме, че всичко, което е свързано оттук нататък с възстановяването на основите на мира, е свързано с признаването на териториалната цялост“, обясни Росен Плевнелиев.

„Какъв мир може да има тогава когато агресорът е награден? Какъв мир може да има, когато няма принципи, по които да има мирно съвместно съществуване? И какъв мир може да има, когато едни хора, които дори не разбират какво означава да има мир, вече се кръстиха като миротворци? Мир може да има единствено и само, когато има правила на международен правов ред, които се спазват от всички“, заяви Плевнелиев.

По думите му най-силното оръжие на Путин, който „като един съвременен Хитлер“ отказва на украинците правото на съществуване, е Тръмп.

„Всяка политика от силата води до война. Путин, Тръмп, Си Дзинпин искат сфери на влияние. Те разсъждават от политиката на силата, това е покана за катастрофа и за нови войни. Ненаучен урок от историята“, каза още той.

Плевнелиев предрече по-висока безработица и по-малко стратегически инвестиции у нас.


България
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