Новини
България »
Възможно е да няма нито един обвиняем за 12-те жертви на магистрала "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Възможно е да няма нито един обвиняем за 12-те жертви на магистрала "Тракия"

14 Ноември, 2026 10:51 212 23

  • тракия-
  • катастрофа-
  • магистрала

Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването да приключи без нито един

Възможно е да няма нито един обвиняем за 12-те жертви на магистрала "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която тази седмица загинаха 12 души, продължава по всички възможни версии. Не е изключено да бъдат привлечени няколко обвиняеми, но е възможно производството да приключи и без нито един. Това заяви пред журналисти следователят от Националната следствена служба Ясен Тодоров.

„Работя по абсолютно всички версии. Няма водеща версия, докато някоя не отпадне“, посочи Тодоров пред БНТ.

Той обясни, че все още се събира необходимата документация за назначаването на пътностроителната и автотехническата експертиза. Преди автотехническата ще бъдат извършени и няколко технически експертизи, чрез които да бъде извлечена информация от различни носители.

По отношение на шофьора на тира, за когото беше съобщено, че е освободен, Тодоров уточни, че на този етап няма достатъчно доказателства, за да му бъде повдигнато обвинение.

„Това означава, че към момента за него няма събрано достатъчно доказателства, за да му бъде предявено обвинение и да бъде привлечен в качеството на обвиняем. Нищо не е изключено оттук нататък. Не казвам дали ще бъде обвиняем, или няма да бъде“, заяви следователят.

Той подчерта, че развоят на разследването зависи от събраните доказателства и установяването на евентуалните виновни лица.

„Може да приключи без обвиняем, но може да приключи и с няколко обвиняеми“, каза още Тодоров.
По думите му, ако бъдат събрани достатъчно данни, че определени лица са извършили виновно престъпление по транспорта, те ще бъдат привлечени като обвиняеми. Ако доказателствата не са достатъчни, това няма да се случи.

Следователят отправи и призив за съдействие към гражданите, като подчерта, че разследващите издирват свидетели и събират информация за обстоятелствата около трагедията.

„Издирват се, търсим свидетели. Търсим свидетели. Тук вие затова може да сте ми полезни, не за друго. Ако установите наистина лица, които ние не сме установили, и ни ги подадете“, обърна се той към журналистите.

Ясен Тодоров съобщи, че потвърденият брой на загиналите е 12. На всички са извършени аутопсии и са назначени съдебномедицински експертизи. Точният брой на пострадалите все още не може да бъде посочен, тъй като част от тях са били премествани между различни лечебни заведения. От болниците е изискана медицинската документация, но все още не цялата информация е получена. Целта е да се избегне дублиране при преброяването.

„Може би са по-малко от 51 пострадалите“, уточни следователят.

Той посочи, че повечето съдебномедицински експертизи на пострадалите вече са назначени, а останалите предстои да бъдат възложени през следващата седмица.

Тодоров изрази благодарност към съдебния лекар от Сливен, извършил аутопсиите и експертизите, както и към екипите, участвали в спасителните и последващите действия.

Специално признание той отправи към служителите на пожарната, полицията, разследващите полицаи и спешната медицинска помощ от Ямбол и Сливен.

„Искам да похваля просто героизма на служителите на МВР, от Ямбол, от Сливен, полицаи, пожарникари, разследващи полицаи, служителите на спешна медицинска помощ, които реагираха много адекватно и успяха да контролират ситуацията, за да се минимализират жертвите“, заяви Ясен Тодоров.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове