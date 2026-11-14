Костадинов: Много скоро „Прогресивна България“ ще се борят за влизане в парламента

„Нищо колебливо няма. Декларацията е подписана и в това няма нищо изненадващо, тъй като българското правителство споделя напълно принципите, от които се ръководи Европейската комисия“. Това коментира в „Тази събота“ по bTV лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов относно декларацията, който премиерът Ръмен Радев съобщи, че България е подкрепила с особено мнение обаче към преамбюла ѝ.

„Това особено мнение е за българските граждани, които вече трудно понасят лъжите на управлението. То е единствено за вътрешнополитическа употреба. От това особено мнение на практика нищо не следва, освен опитът за пореден път да бъдат баламосани - извинявам се за грубия израз. Гражданите, които преди шест месеца гласуваха доверие на господин Радев, го направиха не за да участва в подобни декларации, а за да ги осъжда. Точно поради тази причина ставаме свидетели на поредния опит да се седи на два стола в Брюксел“, коментира Костадинов.

„Икономиката на еврозоната и на Европейския съюз в общия план стагнира. Проблемите, които има германската икономика, която е моторът на Европа, са изключително тежки и много сериозни. В резултат на това се задава рецесия и много сериозни проблеми за оцеляването на огромните фирми в Европа. Между другото, сами виждаме това в момента с отчаяните опити на Европейската комисия по всякакъв антипазарен начин да спре възхода на китайските фирми, които все повече и повече намират място на европейския пазар. Но това няма как да се случи“, заяви той.

Дроновете

„Дронът, който беше сниман и който, между другото, беше идентифициран, е украински. Има, разбира се, две виждания – дали е „Магура“, или е модификация на „Магура“, която е по-съвременна. Защото единият дрон е с извънбордов двигател, а другият – не. Но в случая това няма чак такова голямо значение. Дронът е единственият, който беше заснет. Другите нито са заснети, нито има останки от тях. И точно поради тази причина не може да се каже какви са те“, коментира Костадин Костадинов.

„Сега, каквото е намерено по бреговете, е изхвърлено от морето. Защото в Черно море се водят бойни действия. И ако погледнете физикогеографската карта на Черно море, ще видите, че теченията вървят в определена посока. Всичко, което се случва в Северното Черноморие – като под Северно Черноморие имам предвид това, което се намира по бреговете на Украйна и Русия, – рано или късно достига до бреговете на Румъния, до бреговете на България и накрая до Босфора. Защото такова е течението“, посочи политическият лидер.

„Един дрон може да бъде свален, например, на около шест-седем километра на север, в района на Одеса или Николаев, и след това останките му да бъдат довлечени дотук“, допълни той.

„Нормално е българският министър-председател, като натовски генерал, да защитава позицията на НАТО и на Европейската комисия. Аз не виждам нищо изненадващо в това. Той е човек, който защитава твърда евроатлантическа линия. Вие го чухте в Дъблин, когато каза, че е „абсурд България да напусне НАТО“, макар че според мен това ще му коства още няколкостотин хиляди гласа надолу. Много скоро, както са го подкарали „Прогресивна България“, ще се борят за влизане в парламента. Така че реакцията му е съвсем нормална. Той защитава напълно евроатлантическата линия и позициите на НАТО и Европейската комисия, както го направи и в Дъблин“, коментира Костадин Костадинов.

„Не е приятно, между другото, че се опитват по подобен, доста елементарен начин да лъжат българските граждани. Така беше и в случая с ООН, когато нашата президентка, госпожа Йотова, се включи в тази осъдителна декларация на 50 държави, заедно с Европейския съюз, срещу Русия“, посочи той.

Катастрофите у нас

„Миналата година, когато бяха направени поправките в Закона за движението по пътищата, с които се въведе контролът на средната скорост, ние предупредихме, че това няма да доведе до намаляване нито на катастрофите, нито на броя на жертвите. За съжаление, никъде това не се е случило. Ще доведе до едно-единствено нещо – увеличаване на глобите. И точно така стана. Аз наистина всяка седмица пътувам между Варна и София и трябва да ви кажа, че средно има между 10 и 20 камери, поставени по пътя“, коментира лидерът на „Възраждане“.

„Камерите, около които полицаите се крият. Преди нямаха право да се крият, а сега отново им дадоха това право. Крият се в храстите, поставят камерите, но не проверяват, не спират автомобили и не извършват абсолютно никакъв контрол. Всъщност забравяме какво означава абревиатурата КАТ – Контрол на автомобилния транспорт. Контрол няма. Има просто наблюдение, което цели да се пишат фишове и по този начин да се пълни хазната“, заяви той.

По думите му трябва да имаме много сериозен контрол върху начина, по който се издават шофьорските книжки.

„Аз не помня от кога не са ме спирали полицаи. Разбирате ли? Не помня от кога не са ме спирали. Преди това се случваше много често, защото полицаите, освен че контролираха с радари, спираха автомобили и проверяваха за алкохол Откакто ги накараха просто да бъдат едни преносители на триноги, те се превърнаха в хора, които на практика стоят в колите, гледат телефоните си и чакат да изтече времето, определено им от началниците, за да могат да заснемат автомобилите“, коментира Костадин Костадинов.

„Това не води до намаляване на катастрофите и жертвите. Напротив, за съжаление, те се увеличиха, включително след въвеждането на контрола на средната скорост. Нещо повече – мога да дам и друг пример за изключително неадекватно управление на движението по пътищата. На много места беше въведена така наречената вертикална маркировка. Поставиха се колчета по средата, увеличи се броят на мантинелите отляво и отдясно. В един момент пътищата ни се превърнаха в бобслей след смъртта. Защото там, където има набити колчета и контрол на средната скорост, се получава така, че в един участък от порядъка на 30–40 километра има колчета. Отпред има един тир, който се движи с 55 километра в час, и се получават гигантски задръствания“, коментира той.