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Обрат за личните асистенти: управляващите оттеглят спорния закон, но готвят промяна

Обрат за личните асистенти: управляващите оттеглят спорния закон, но готвят промяна

14 Ноември, 2026 12:28 96 8

  • антон кутев-
  • асистенти-
  • прогресивна българия

Кутев заяви, че е много важно в този бюджет да бъдат удържани свръхдефицитите и нарастването на дълга, но не за сметка на социалните разходи

Обрат за личните асистенти: управляващите оттеглят спорния закон, но готвят промяна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След скандала със Закона за личните асистенти управляващите остават на категоричната позиция, че предложението ще бъде изтеглено. Единствената промяна, която предвиждат да въведат, е пенсионерите, които работят като лични асистенти, да не са на трудови договори. Това обяви в студиото на „Събуди се” Антон Кутев от „Прогресивна България”. По думите му главната цел на бюджета, който се подготвя е да се удържи свръхдефицита и нарастването на дълга, но не за сметка на социалните разходи. Кутев сериозно разкритикува министерството на финансите, включително и по темата с втория стълб на пенсиите.

„От времето, когато приехме този закон, ставаше дума за 7-8 хиляди асистенти. В момента те са 85 хиляди и автоматичното нарастване там води до това, че хазната няма възможност да обслужва това нарастване на разхода”, коментира той.

По отношение на доходите той заяви, че е много важно в този бюджет да бъдат удържани свръхдефицитите и нарастването на дълга, но не за сметка на социалните разходи. „Категорично твърдя, че в този бюджет няма намаляване на социални разходи”, заяви Кутев.

„Това, което правим в момента с бюджета, е че преразпределяме едни пари и се опитваме да го направим така, че това да е максимално полезно за обществото”, добави той. По думите му за тази година бюджетът за култура е по-голям. „След разговори вчера с финансовия министър се надявам те да станат на около 30 милиона”, заяви Кутев.

„Аз ви гарантирам, че парите за култура няма да намалеят нито през следващата, нито през по-следващата година. Ще направим всичко възможно да успеем да не намалява и процентът”, посочи той. По думите на Кутев около 50 милиона ще отидат само за „Евровизия” догодина, но те не влизат счетоводно в графите, а на практика изцяло отиват в сектор култура.

По отношение на изработката на бюджета Кутев заяви: „Не знам защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние депутатите от управлението разбираме от депутатите от опозицията”.


България
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