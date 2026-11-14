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Тунел „Топли дол“ отваря през декември, но има важна подробност за шофьорите
  Тема: Трафик

Тунел „Топли дол“ отваря през декември, но има важна подробност за шофьорите

14 Ноември, 2026 12:39 105 1

  • тунел топли дол-
  • арабаконак-
  • пътни ремонти-
  • иван шишков-
  • пътна безопасност

След това ремонтът ще продължи, а обходният маршрут през Арабаконак трябва да осигури алтернативен проход

Тунел „Топли дол“ отваря през декември, но има важна подробност за шофьорите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тунелът „Топли дол“ се очаква да бъде отворен временно в началото на декември. След това ремонтът ще продължи, като междувременно трябва да бъде завършен обходният маршрут през прохода Арабаконак. Целта е при ново затваряне да има осигурен алтернативен път.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му договорът за ремонта е сключен през втората половина на 2023 г., като в него е предвидено временната организация на движението да бъде в другата тръба на тунела.

В договора не е записан обходен маршрут през Арабаконак. Шишков уточни, че проходът не е държавен, а общински път, което според него е сред причините за забавянето.

Планове за пътна безопасност след катастрофите на „Тракия“

Регионалният министър коментира и двете верижни катастрофи със загинали на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Според него всички първоначални данни сочат, че пътят е бил в добро състояние, а причината за произшествията е превишена скорост.

Шишков заяви, че през 2027 г. се планира изграждането на интелигентни системи за ранно предупреждение по магистралите и единна структура за дигитален контрол на трафика в реално време. По думите му системата трябва да позволява реакция още преди да е настъпило произшествие.

„Не става въпрос само за мъглата и за атмосферните условия, а когато се установи, че един шофьор кара по-бързо или нелогично по цялото трасе, да бъде спиран от служителите на МВР“, заяви Иван Шишков.

Той отхвърли твърденията, че участъкът край „Зимница“ не е бил обработен за зимни условия. Министърът посочи, че температурата е била три градуса, а такава обработка се извършва при температури под нулата. По думите му официален режим на зимно поддържане не е обявен, тъй като това би довело до плащания към поддържащите фирми независимо дали има сняг.

Проекти за нови магистрали

Шишков определи като реформа намерението през 2027 г. да бъдат проектирани всички магистрали до ниво, което позволява търсене на публично-частно партньорство и отдаване на концесия.

Сред посочените направления са участъкът през Петрохан с възможност за път между Монтана и София, магистрала „Рила“, която трябва да свърже „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, трасето Русе–Маказа и магистрала „Черно море“.


София / България
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