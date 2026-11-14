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МРРБ: Няма поскъпване с 32% при мантинелите, данните са неверни

МРРБ: Няма поскъпване с 32% при мантинелите, данните са неверни

14 Ноември, 2026 13:08 278 12

  • мантинели-
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  • обществени поръчки

Министерството сравнява прекратена петгодишна поръчка с едногодишен договор на „Автомагистрали“ и посочва разлика от около 9 млн. евро в полза на новия модел

МРРБ: Няма поскъпване с 32% при мантинелите, данните са неверни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отхвърли твърдението, че доставката и монтажът на мантинели ще поскъпнат с 32%. От ведомството заявиха, че процентът е изчислен чрез сравнение на различни по обхват, срок и финансови параметри процедури.

„Прекратената обществена поръчка за ограничителни системи беше с прогнозна стойност от 960 млн. лева без ДДС, или около 491 млн. евро, за срок от пет години и за шестте района в страната“, посочиха от МРРБ. Това според министерството означава средногодишна прогнозна стойност от приблизително 98 млн. евро без ДДС.

Сравнението е между различни договори

Максималната прогнозна стойност на договора между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД е 90 млн. евро без ДДС за една година и за шестте района. Трите процедури, обявени от държавното дружество, са за доставка на необходимите материали, а общата им прогнозна стойност е малко над 89 млн. евро без ДДС.

По изчисленията на МРРБ това представлява спестяване от около 9 млн. евро спрямо средногодишната стойност на прекратената обществена поръчка. Ведомството посочва, че тя е била обявена от предходното правителство на Росен Желязков и впоследствие прекратена от регионалния министър Иван Шишков.

От министерството оспориха и конкретното сравнение за Северозападния район. Според публикации прогнозната стойност за една година там е била 5,965 млн. евро без ДДС. МРРБ заяви, че по параметрите на прекратената процедура сумата е била около 14,3 млн. евро без ДДС.

„Следователно представеното твърдение за поскъпване с 32% не отразява коректно сравнението между двете процедури и подвежда обществото, като се прави внушение чрез нереални данни“, заявиха от МРРБ.

Плащане само за изпълнени дейности

Според ведомството дейностите по договора с АПИ ще се възлагат на единични цени, които са между 7% и 17% по-ниски от пределните цени на агенцията. Заплащането ще бъде само за реално възложени и изпълнени дейности, а не за целия максимален финансов ресурс независимо от извършената работа.

Трите процедури на „Автомагистрали“ са разделени така, че всяка да обхваща по два от шестте района в страната. От МРРБ заявиха, че този подход цели да осигури навременна доставка на материалите и изпълнение на възложените дейности.

Министерството посочи още, че държавното дружество разполага с необходимия човешки и технически капацитет, който може да бъде разширяван при увеличаване на обема на възлаганията.

Материалите трябва да отговарят на приложимите нормативни изисквания, включително на европейските стандарти. Според МРРБ това е условие за надеждността на ограничителните системи и безопасността на пътуващите.


София / България
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