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Болка след ужаса на „Тракия“: 16-годишният Тано вече няма нито майка, нито баща

Болка след ужаса на „Тракия“: 16-годишният Тано вече няма нито майка, нито баща

14 Ноември, 2026 14:12 385 12

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Днес 16-годишният Тано се сбогува завинаги с баща си, който загива във фаталната сутрин. Преди години тежък инцидент приковава 47-годишния мъж към инвалидна количка.

Болка след ужаса на „Тракия“: 16-годишният Тано вече няма нито майка, нито баща - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в Стралджа е погребението на един от загиналите в тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. 47-годишният Иван Танев оставя 16-годишен син, който преди години губи и майка си. Момчето остава сирак, а двамата с баба му се нуждаят от финансова помощ, за да могат да продължат напред, предаде БНТ.

Днес 16-годишният Тано се сбогува завинаги с баща си, който загива във фаталната сутрин. Преди години тежък инцидент приковава 47-годишния мъж към инвалидна количка. Това не го отказва и той продължава да работи като шофьор, за да се грижи за сина си.

Тонка Маринова, майка на Иван: „Аз разбрах от новините. И аз викам: „Айде, моят син е вътре“. Беше в количка, защото не може да върви, кара с ръце. Първият инцидент беше преди 6-7 години в Румъния. Искаше да помага, с ръцете караше.“

Вестта за катастрофата застига Тано в училище. Разпознава смачкания автомобил на баща си в социалните мрежи.

Тано, син на Иван: „Дотичах до вкъщи. Бягах, бягах, колкото мога. Тя знаеше, баба, че баща ми е катастрофирал, но не искаше да ми каже. Отидохме в Ямбол, срещнахме се с полицаите. Хората ми направиха малко тъжна физиономия и аз викам: „Има нещо, което не ми харесва.“

Тано остава кръгъл сирак. Единствената му опора е неговата баба. Двамата са изправени пред тежки дни, без средства дори за най-необходимото. И имат нужда от помощ.

Тано, син на Иван: „Дано да има добри хора. И аз съм добър човек, защото и аз съм помагал в трудни условия.“

Тонка Маринова, майка на Иван: „Засега не съм в пенсия още. Документите съм ги подала по НОИ и когато излязат.

- БНТ: С какви средства разполагате в момента?

- В момента с никакви! Имах една комшийка и тя ми помогна. Да има някой лев за внука ми. И е болен от левкемия. Майка му почина преди с коронавирус.“

Тано, син на Иван: „Баба ми остана с мен. Душата ми е баба само!“


България
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