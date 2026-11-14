Черна вест: жертвите на жестоката катастрофа на „Тракия“ станаха 13

Жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ вече са 13. Последният починал е 42-годишен мъж от Елхово, който е бил настанен в болница „Дева Мария“ в Бургас, предаде БНТ.

Мъжът е бил в критично състояние и е получил тежки травми, несъвместими с живота. Въпреки усилията на медицинските екипи и предприетото лечение той е починал.

Следствието продължава да издирва още свидетели на тежкия пътен инцидент. Новите данни за смъртта на пострадалия са съобщени от Българската национална телевизия.