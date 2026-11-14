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България и още 8 държави от ЕС искат по-строги правила за събиране на семействата на бежанци
  Тема: Кризата с бежанците

България и още 8 държави от ЕС искат по-строги правила за събиране на семействата на бежанци

14 Ноември, 2026 15:14 120 4

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В текста се подчертава, че много държави, приели голям брой имигранти, сега трябва да се справят с предизвикателствата, свързани със събирането на семейства

България и още 8 държави от ЕС искат по-строги правила за събиране на семействата на бежанци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрия и още осем европейски държави от Европейския съюз (ЕС), сред които България, настояват ЕС да въведе нови, по-рестриктивни правила за събиране на семействата на бежанци, предаде АПА, съобщи БТА.

В съвместно писмо до Европейската комисия деветте страни изтъкват натоварването на училищата, като изразяват желание за преразглеждане на действащата в момента директива. Освен от Австрия и България, тази инициатива се подкрепя от Италия, Нидерландия, Полша, Чехия, Гърция, Финландия и Люксембург.

Деветимата ресорни министри са изпратили вчера до еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер общо писмо, с чието съдържание АПА се е запознала.

В текста се подчертава, че много държави, приели голям брой имигранти, сега трябва да се справят с предизвикателствата, свързани със събирането на семейства.

Особено училищата в градските райони са приели голям брой деца, някои от които не са имали необходимата предварителна подготовка и образование. Жилищният сектор, детските градини, здравеопазването и пазарът на труда също са поставени под сериозен натиск, отбелязват деветте страни.

За да овладеят ситуацията, редица държави са приели национални разпоредби за ограничаване на събирането на семейства. Подписалите писмото министри са убедени, че е необходимо европейско решение на проблема. Според тях е нужна обща и устойчива регулаторна рамка, която да позволява въвеждането на ограничения от правна гледна точка. Това е причината те да настояват за преразглеждане на съответната директива на ЕС.

В основата си действащата директива предвижда право на събиране на най-близките членове на семейството, отбелязва АПА. Това включва съпруг или съпруга и непълнолетни деца. Условието е съответните хора да не представляват заплаха за сигурността и обществения ред.

Австрия наскоро беше преустановила събирането на семейства за период от малко повече от една година. Като аргумент беше посочено прекомерното натоварване на образователната и социалната система. Отскоро страната прилага система за определяне на квоти. За настоящата и следващата година са предвидени общо 314 места.

От правна гледна точка са спорни както временното спиране на събирането на семейства, което можеше да бъде отменяно само в особено обосновани случаи, така и преминаването към система с квоти. По тези въпроси все още няма окончателно съдебно решение.


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