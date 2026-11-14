Рейтингова агенция промени перспективата пред България, ГЕРБ отправи предупреждение към Радев

Правителството трябва да разчете правилно оценката на международната рейтингова агенция S&P Global Ratings и да не въвлича България в нови кризи, заявиха от ГЕРБ на брифинг в централата на партията.

„Надявам се правителството на Румен Радев да не прояви традиционната си арогантност, да се запознае с оценката на „Стандард енд Пуърс“ и да не въвлече страната ни в кризи и проблеми“, заяви Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър.

S&P Global Ratings промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. Агенцията обаче потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута на „BBB+/A-2“.

Според Министерството на финансите промяната в перспективата отразява отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор. Рейтинговата агенция повиши прогнозата си за бюджетния дефицит през 2026 г. до 5,1% от БВП и очаква той постепенно да се свие до 3% от БВП през 2029 г.

Критики за дефицита и инвестициите

Владислав Горанов заяви, че управлението не успява да адресира проблемите на обществото и губи време. Той посочи, че дефицитът в бюджета не се редуцира с необходимите темпове, докато потреблението расте, а инвестициите намаляват.

По думите му това разширява дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Горанов обясни, че страната взема заеми, увеличава потреблението и финансира останалия свят чрез превишение на вноса над износа.

През май S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България от стабилна на положителна. Сега агенцията я промени обратно на стабилна, без да понижава самия рейтинг „BBB+/A-2“.

Петкова предупреди, че при липса на бърза бюджетна консолидация е възможно бъдещо понижение на кредитния рейтинг. Тя определи проекта за държавния бюджет като „бюджетна илюзия“ и заяви, че в него липсват реформи.

Оценката ще бъде обсъдена при бюджета

От ГЕРБ заявиха, че оценката на S&P Global Ratings ще бъде сред основите за дебата при първото четене на проектозакона за държавния бюджет в Народното събрание.

Според Министерството на финансите S&P прогнозира ръст на българската икономика от 2,8% през 2026 г. и среден реален ръст от 2,6% за периода 2027–2029 г. Агенцията посочва, че рейтингът може да бъде понижен, ако процесът на бюджетна консолидация не напредва.