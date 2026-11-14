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13 жертви на АМ „Тракия“: разследващите все още нямат водеща версия за трагедията

13 жертви на АМ „Тракия“: разследващите все още нямат водеща версия за трагедията

14 Ноември, 2026 15:43 185 11

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От разследването заявиха, че абсолютно всички версии са възможни, няма водеща версия, докато някоя не отпадне

13 жертви на АМ „Тракия“: разследващите все още нямат водеща версия за трагедията - 1
Колаж: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която 13 души загубиха живота си. От следствието са изискали цялата налична документация от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас. Причината - да се назначат съдебномедицински експертизи на пострадалите лица. Повечето съдебномедицински експертизи на пострадалите са назначени, останалите ще бъдат назначени следващата седмица. Това съобщиха разследващите органи за развитието по случая.

Оттам посочиха, че не могат да кажат към момента каква е точната бройка на пострадалите, тъй като някои се местят от болница в болница.

От разследването заявиха, че абсолютно всички версии са възможни, няма водеща версия, докато някоя не отпадне. Преди автотехническата експертиза ще има и няколко технически, чрез които да бъде свалена информация от различни носители.

Относно шофьора на румънския тир, който беше задържан и впоследствие освободен, към момента за него няма събрани достатъчно доказателства, за да бъде предявено обвинение. Според разследващите органи е възможно разследването да приключи както без повдигнати обвинения, така и с няколко обвиняеми.

"Нищо не е изключено от тук нататък, не казвам дали ще има или няма да има обвиняем, може да приключи и без обвиняем, може да приключи и с няколко обвиняеми. Мъглата има значение, но действията на отделните водачи са предметът на нашето разследване. Разпитите на всички свидетели предполагам, че ще приключат в рамките на месец", коментира водещият следовател по разследването Ясен Тодоров, цитиран от NOVA.

Много от свидетелите вече са разпитани, като има и повторни разпити. В хода на разследването ще се разчита и на информация, свалена от технически носители, а не само на свидетелски показания.

"Експертизата е изключително сложна, това са на практика 81 експертизи, 81 ПТП-та, всеки поотделно се обследва, изследват се деформациите по превозните средства, анализират се свидетелски показания, за да се прецени какъв е механизмът на удара за всяко отделно ПТП", посочи и.ф. директор на Националната следствена служба Мариан Маринов.

От следствието увериха, че разследването ще бъде проведено обективно, всестранно и пълно. Работата по случая продължава.


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